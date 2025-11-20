BC800Z: la telecamera bullet varifocale dotata di AI di Synology

Synology annuncia la BC800Z, una potente telecamera bullet varifocale 4K dotata di avanzate funzionalità AI. Grazie alla sua capacità di fornire immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, abbinate a durabilità certificata e analisi intelligente, la telecamera BC800Z è progettata per offrire una sorveglianza intelligente e affidabile per le aziende moderne.

BC800Z: una telecamera AI sofisticata per una sorveglianza accurata

La telecamera BC800Z offre una risoluzione 8MP (3840×2160) a 30 FPS con un obiettivo zoom da 4,38–9,33 mm e un campo visivo orizzontale da 112,1° a 47,5°, garantendo immagini nitide e copertura flessibile. Un sensore starlight 1/1.8″ abbinato a un’illuminazione ibrida bianca/IR assicura immagini chiare anche in ambienti con scarsa illuminazione. Realizzata con un corpo interamente in alluminio e certificata IP66, IP67 e IK10, la BC800Z offre una robusta durabilità per un funzionamento affidabile anche negli ambienti di sorveglianza più impegnativi.

Rilevamento AI più intelligente per un monitoraggio semplice

La telecamera BC800Z porta riconoscimento e rilevamento eventi basati su AI direttamente all’edge, garantendo una latenza ultra-ridotta e prestazioni estremamente efficienti. Supporta rilevamento fumo, riconoscimento targhe e conteggio persone e veicoli, consentendo un rilevamento rapido e intelligente degli eventi. Arricchita da funzionalità di analisi avanzate come Rilevamento intrusioni, Instant Search e Auto Tracking, la BC800Z consente agli utenti di rispondere in modo proattivo agli eventi e proteggere la propria proprietà con maggiore velocità, precisione e sicurezza.

La telecamera BC800Z è sicura e affidabile, sempre

La telecamera BC800Z integra protezione a ogni livello, dall’integrità del sistema alla trasmissione e archiviazione dei dati. HTTPS e SRTP forniscono crittografia end-to-end per video e dati, mentre il meccanismo di failover della scheda microSD garantisce la registrazione durante le interruzioni di rete. La BC800Z è conforme a NDAA/TAA, caratteristica che la rende adatta a implementazioni in ambiente governativo e aziendale. Insieme, queste funzionalità proteggono la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati di sorveglianza critici.

Licenze flessibili per una maggiore trasparenza

A partire dalla BC800Z, Synology separerà le licenze di dispositivi e telecamere per offrire agli utenti maggiore flessibilità e trasparenza nell’implementazione. Con le licenze telecamera integrate già incluse nei prodotti Synology NAS e DVA, questo nuovo modello consente agli utenti di acquistare licenze aggiuntive solo quando necessario. Anche il prezzo delle telecamere sarà adeguato per riflettere la nuova struttura, offrendo maggiore valore ed efficienza nei costi.

Disponibilità

La telecamera BC800Z è già disponibile tramite i partner e i rivenditori Synology.

Dichiarazioni

“La telecamera BC800Z fa leva sull’esperienza decennale di Synology nella computer vision AI, portando all’edge funzionalità avanzate quali riconoscimento targhe, rilevamento fumo e conteggio persone e veicoli per un monitoraggio più rapido e reattivo“, ha dichiarato Josh Lin, Head of Surveillance Group di Synology. “Con la nitidezza del 4K e la capacità di fornire prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione, la BC800Z offre una sorveglianza affidabile, ad alte prestazioni e un valore eccezionale anche per le implementazioni di sicurezza più esigenti“.