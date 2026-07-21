BTicino: la sicurezza non va in ferie

Con l’arrivo dell’estate, per tanti italiani si avvicina il momento delle vacanze: valigie pronte, biglietti prenotati, ma anche un pensiero che spesso accompagna la partenza, quello della casa lasciata vuota. Secondo gli ultimi dati disponibili, il 64% degli italiani (27 milioni di persone ca.) teme che la propria abitazione possa essere svaligiata durante l’assenza estiva[1]: un numero che conferma come la sicurezza domestica sia ormai una priorità diffusa, soprattutto nei mesi in cui le case restano incustodite più a lungo.

Non è un caso che il tema della sicurezza guidi sempre di più le scelte in ambito smart home: già nel 2024, il 40% degli utenti dichiarava di voler rendere la propria abitazione più connessa per proteggerla meglio[2], mentre nel 2025 il mercato dell’Internet of Things (IoT) ha registrato una crescita dell’11%, trainata per il 30% da soluzioni dedicate alla sicurezza[3]. Anche l’utilizzo delle app di gestione della casa racconta la stessa tendenza: il 92% di chi le utilizza, infatti, lo fa per avere più controllo sulla propria abitazione[4].

All’interno di questo scenario si inserisce l’ecosistema smart di BTicino sviluppato per la protezione della casa, con il quale è possibile gestire direttamente dal proprio smartphone gli impianti di videocitofonia, di sorveglianza e di accesso all’abitazione.

In particolare, a rendere concreta questa possibilità sono le soluzioni della linea Casa+ dedicate alla sicurezza: il videocitofono Classe 300X, che permette di sapere sempre chi si trova alla porta, rispondere e aprire cancelli o portoni direttamente dallo smartphone, e le videocamere Advance Pro, che grazie all’intelligenza artificiale riconoscono i volti familiari e restano attive solo quando la casa è vuota, avvisando in tempo reale in caso di movimenti sospetti.

Il risultato è la possibilità di “rimanere in contatto” con la propria casa anche a grandi distanze: un modo per vivere le vacanze con più leggerezza, sapendo di poter verificare in ogni momento cosa succede dentro e fuori le mura domestiche, senza compromessi tra sicurezza e privacy.

Note

[2] Fonte: Ricerca “Market Potential Smart Home – Italy”, Bticino – EY, 2024

[3] Fonte: Politecnico di Milano, “Smart Home in Progress”, Report di ricerca Osservatorio IoT 2025

[4] Fonte: Politecnico di Milano, “Smart Home in Progress”, Report di ricerca Osservatorio IoT 2025