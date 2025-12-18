BTicino protegge la tua casa quando sei in vacanza

Durante le festività, molti italiani lasceranno la propria abitazione per qualche giorno: un’abitudine che riaccende l’attenzione sulla sicurezza domestica. BTicino mette a disposizione soluzioni intelligenti e configurabili, pensate per garantire tranquillità anche quando si è lontani.

La proposta di BTicino per una casa sicura

Partendo da una soluzione professionale cablata e perfetta per essere integrata nella domotica MyHOME, l’antifurto filare BTicino è in grado di creare un sistema che permette di gestire la sicurezza dell’abitazione in tutti i suoi aspetti e punti di debolezza, permettendo un controllo diretto anche su porte finestre, vetrate e l’area giardino.

Grazie all’interfaccia bus radio, permette anche l’estensione verso dispositivi wireless per la massima flessibilità installativa. Il cuore del sistema antifurto è la centrale, a cui è possibile collegare tutti i dispositivi dell’impianto, come sensori volumetrici, contatti magnetici, sirene e le periferiche di comunicazione, telefono, rete dati e rete 4g-LTE.

Tramite l’app Home + Security, è possibile gestire tutte le funzionalità dell’antifurto arricchendole con le potenzialità di un sistema domotico: ad esempio, collegare all’attivazione del sistema anche l’abbassamento delle tapparelle, lo spegnimento delle luci e la riduzione della temperatura in modo da creare uno scenario semplice e completo per la propria assenza da casa.

L’antifurto filare BTicino, se combinato con i sensori di movimento, permette una duplice protezione: interna ed esterna. Combinato con i rilevatori da interno installati su porte e finestre, rende possibile la ricezione di un segnale in caso di intrusione, mentre se abbinato ai rilevatori volumetrici esterni genera una barriera di protezione in grado di coprire un’area con estensione fino a 12 metri.

Ma non è tutto: oltre all’installazione di un sistema di antifurto professionale, con BTicino si può facilmente ricorrere a dispositivi di sicurezza di “soft security” e di prevenzione, realizzabili in qualsiasi abitazione in maniera semplice e poco invasiva.

Un esempio è il simulatore di presenza, attivabile con l’impianto elettrico smart di BTicino, che imposta scenari in grado di compiere azioni come se la persona fosse in casa: ad esempio, programmare l’accensione o lo spegnimento delle luci come anche il funzionamento delle tapparelle delle finestre che si possono alzare e abbassare, anche da remoto. Un primo livello di sicurezza che può fare la differenza in molti casi.

In questo senso, installare telecamere di sorveglianza è sempre una buona scelta, come le telecamere intelligenti da esterno e da interno Netatmo gestibili con l’app Home + Security. Questi dispositivi, tramite la funzione di illuminazione, possono diventare delle luci di cortesia che rimangono sempre accese; a seguito di un rilevamento, si trasformano in dei veri e propri “occhi interni” all’abitazione che identificano i presenti e notificano i volti sconosciuti.

Infine, integrare videocitofoni connessi come il Classe 300 EOS di BTicino, gestito dalla stessa applicazione Home + Security, permette di avere un sistema di sicurezza ancora più avanzato. Tra le funzioni più comode, rientra sicuramente la possibilità di aprire il cancelletto da remoto, ad esempio per aprire al corriere in caso di consegna.

La combinazione di tutti i dispositivi permette di avere un totale controllo degli ingressi di casa e di gestire tutte le funzioni videocitofoniche e di sicurezza, dentro e fuori casa. È possibile così rispondere da remoto alle chiamate videocitofoniche, attivare la serratura per aprire e chiudere il cancello e visualizzare le immagini delle telecamere. Nel caso venissero rilevati movimenti o intrusioni, il sistema attiverà la sirena dell’allarme e vi manderà una notifica o effettuerà una chiamata: il tutto configurabile a piacimento.