Emerit Watch e-WG200: più sicurezza per i lavoratori isolati

Aikom Technology arricchisce la propria offerta dedicata alla sicurezza professionale introducendo a catalogo il nuovo Emerit Watch e-WG200, lo smartwatch 4G progettato per la protezione dei lavoratori isolati e degli operatori impegnati in contesti ad alto rischio.

Sviluppato da Emerit Devices , azienda specializzata in soluzioni avanzate per la sicurezza personale e la lone worker protection, l’e-WG200 rappresenta una risposta concreta alle esigenze di aziende attive nei settori industria, manutenzione, utilities, logistica, facility management e servizi sul territorio.

Un dispositivo evoluto per la sicurezza dei lavoratori



Il nuovo e-WG200 integra funzionalità di allarme automatico e manuale in un formato ergonomico, leggero e discreto, pensato per essere indossato durante l’intera giornata lavorativa. Il dispositivo consente infatti di attivare richieste di emergenza attraverso differenti modalità:

• pulsante SOS dedicato

• rilevamento uomo a terra

• rilevamento immobilità prolungata

• rilevamento inclinazione anomala

• rilevamento movimenti bruschi o aggressioni

Grazie alla connettività 4G, Wi-Fi e Bluetooth, il dispositivo garantisce comunicazioni rapide e localizzazione accurata sia indoor che outdoor tramite GPS, Galileo e Glonass.



Tecnologia professionale e gestione remota



L’ecosistema Emerit consente inoltre la configurazione remota dei dispositivi attraverso piattaforma dedicata, permettendo alle aziende di personalizzare scenari di allarme, notifiche, sensibilità dei sensori e protocolli di gestione emergenze.

Tra le caratteristiche principali del dispositivo:

• display IPS a colori da 1,22”

• sistema operativo Android 13

• certificazione IP67

• batteria ad alta capacità da 950 mAh

• audio bidirezionale con microfono e speaker integrati

• supporto VoLTE e VoIP

• peso contenuto di soli 60 grammi