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    Emerit Watch e-WG200: più sicurezza per i lavoratori isolati

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    SOS, uomo a terra e localizzazione GPS integrati in un unico dispositivo indossabile

    Emerit Watch e-WG200

    Aikom Technology arricchisce la propria offerta dedicata alla sicurezza professionale introducendo a catalogo il nuovo Emerit Watch e-WG200, lo smartwatch 4G progettato per la protezione dei lavoratori isolati e degli operatori impegnati in contesti ad alto rischio.

    Sviluppato da Emerit Devices , azienda specializzata in soluzioni avanzate per la sicurezza personale e la lone worker protection, l’e-WG200 rappresenta una risposta concreta alle esigenze di aziende attive nei settori industria, manutenzione, utilities, logistica, facility management e servizi sul territorio.

    Un dispositivo evoluto per la sicurezza dei lavoratori

    Il nuovo e-WG200 integra funzionalità di allarme automatico e manuale in un formato ergonomico, leggero e discreto, pensato per essere indossato durante l’intera giornata lavorativa. Il dispositivo consente infatti di attivare richieste di emergenza attraverso differenti modalità:
    • pulsante SOS dedicato
    • rilevamento uomo a terra
    • rilevamento immobilità prolungata
    • rilevamento inclinazione anomala
    • rilevamento movimenti bruschi o aggressioni

    Grazie alla connettività 4G, Wi-Fi e Bluetooth, il dispositivo garantisce comunicazioni rapide e localizzazione accurata sia indoor che outdoor tramite GPS, Galileo e Glonass.

    Tecnologia professionale e gestione remota

    L’ecosistema Emerit consente inoltre la configurazione remota dei dispositivi attraverso piattaforma dedicata, permettendo alle aziende di personalizzare scenari di allarme, notifiche, sensibilità dei sensori e protocolli di gestione emergenze.

    Tra le caratteristiche principali del dispositivo:
    • display IPS a colori da 1,22”
    • sistema operativo Android 13
    • certificazione IP67
    • batteria ad alta capacità da 950 mAh
    • audio bidirezionale con microfono e speaker integrati
    • supporto VoLTE e VoIP
    • peso contenuto di soli 60 grammi

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