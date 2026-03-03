Genetec Cloudlink 2210 stabilisce un nuovo standard nella sicurezza fisica aziendale

Genetec, specialista mondiale per le soluzioni software per la sicurezza fisica delle imprese, annuncia Genetec Cloudlink 2210.

Questo nuovo dispositivo “cloud-managed”, progettato per ambienti enterprise eterogenei, supporta le aziende nell’affrontare le principali complessità legate all’adozione del cloud su larga scala. Tra queste, i costi di storage, il supporto ai dispositivi già esistenti che non consentono la connettività diretta al cloud e la necessità di garantire la continuità dei processi operativi locali in caso di interruzioni. Cloudlink 2210, con chassis rack 2U impilabile, permette di estendere la sicurezza gestita in cloud anche in contesti mission-critical ad alta densità, senza dover riprogettare l’infrastruttura esistente.

In linea con la gamma Genetec Cloudlink, anche il nuovo modello 2210 è in grado di supportare molteplici workflow – tra cui gestione video, controllo accessi e rilevamento intrusioni – in un unico dispositivo, a differenza delle soluzioni che suddividono queste funzionalità su più sistemi proprietari. Questo approccio consente di limitare la proliferazione dei sistemi, semplificare la gestione negli ambienti di grandi dimensioni e ridurre i costi operativi.

Genetec Cloudlink 2210 si basa su un’architettura aperta che supporta un’ampia gamma di dispositivi di terze parti, tra cui telecamere, sistemi di controllo accessi e centrali antintrusione. Questo permette alle imprese di modernizzarsi su larga scala all’interno di un modello unificato e gestito in cloud, progettato per preservare la flessibilità architetturale integrando in sicurezza l’hardware già esistente, garantendo la business continuity e riducendo i rischi di migrazione.

“Le aziende non vogliono dover scegliere tra innovazione e continuità operativa” ha dichiarato Christian Chenard Lemire, Product Director, Unified Solutions, Genetec “. Con Cloudlink 2210, stiamo ridefinendo l’aspetto della sicurezza fisica cloud-managed su larga scala, offrendo alle imprese la libertà di modernizzarsi in linea con le proprie esigenze, controllare i costi a lungo termine e garantire resilienza e continuità necessarie per gli ambienti più critici”.

Progettato per la massima scalabilità e flessibilità



Ideale per implementazioni ad alta densità di dispositivi e con policy di conservazione a lungo termine, Cloudlink 2210 è in grado di supportare centinaia di dispositivi connessi e offre fino a 240 TB di storage locale per unità. Cloudlink 2210 risponde perfettamente a requisiti di uptime e storage locale laddove sono fondamentali per i processi operativi; grazie al suo design, che riduce al minimo la dipendenza dal cloud storage, aiuta le aziende a tenere sotto controllo i costi di archiviazione a lungo termine senza sacrificare le performance e la disponibilità necessarie in contesti complessi.

Resilienza per ambienti mission-critical



Cloudlink 2210 integra inoltre soluzioni di resilienza a livello hardware per soddisfare i più rigorosi requisiti di uptime e retention. Lo storage con protezione RAID e la ridondanza dei componenti di sistema contribuiscono a garantire la salvaguardia dei dati e la disponibilità del sistema operativo. I workload di sicurezza continuano a operare localmente, indipendentemente dalla connettività cloud, permettendo così di mantenere la continuità in caso di interruzioni della rete. Infine, le doppie interfacce di rete offrono ridondanza e supportano l’isolamento della rete per rafforzare la cybersecurity.

Scalabilità senza bisogno di riprogettare l’infrastruttura



Cloudlink 2210 è in grado di scalare facilmente e integrare nuove unità in linea con le esigenze di crescita delle aziende, aumentando il numero di dispositivi o la capacità di storage senza dover riprogettare l’intera infrastruttura. La gestione centralizzata del cloud permette di avere massima visibilità e controllo su tutti i dispositivi.

Maggiore flessibilità di implementazione



Genetec Cloudlink 2210 rispecchia l’approccio pratico e flessibile di Genetec. Il portfolio di dispositivi gestiti in cloud consente alle aziende di operare on-premise, in cloud o in ambienti ibridi in base alle proprie esigenze operative e normative. Cloudlink 2210 unisce l’elaborazione e lo storage locale ad alte prestazioni alla gestione centralizzata in cloud, permettendo di gestire deployment scalabili senza rinunciare al controllo o alle performance.

Per i partner di canale, questa flessibilità consente di gestire progetti più ampi e ad alta densità all’interno di un framework di dispositivi cloud-managed semplificando l’installazione, accelerando i tempi di rollout e scalando in modo prevedibile aggiungendo unità al crescere delle esigenze. Questo approccio soddisfa le esigenze di clienti con rigide policy di retention e ambienti ibridi integrando perfettamente l’infrastruttura locale con Security Center SaaS.

Disponibilità



Genetec Cloudlink 2210 sarà disponibile da maggio 2026 attraverso la rete di partner di canale accreditati Genetec.