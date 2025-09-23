Gli HDD di Toshiba ottimizzati garantiscono un’archiviazione affidabile per la videosorveglianza

Secondo Toshiba, è fondamentale per i moderni sistemi di videosorveglianza poter contare su un sistema di archiviazione dati affidabile ed economico. Con le telecamere ad alta risoluzione (HD, 4K, 8K) che generano continuamente enormi volumi di dati, la perdita anche di una sola immagine è inaccettabile. Per soddisfare questi requisiti rigorosi sono indispensabili HDD specializzati per la sorveglianza.

Soddisfare le esigenze di registrazione video 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Gli HDD desktop tradizionali non sono progettati per sopportare i ritmi ininterrotti della videosorveglianza, ma sono pensati per funzionare tra le 8 e le 16 ore al giorno e per un carico di lavoro annuale di soli 55TB. Al contrario, gli HDD di sorveglianza sono progettati per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono sostenere carichi di lavoro significativamente più elevati, fino a 180TB all’anno. Il tentativo di utilizzare i classici drive desktop per la videosorveglianza porta a una rapida usura, un’alta probabilità di errori e tassi di guasto superiori alla media durante il periodo di garanzia, annullando rapidamente qualsiasi vantaggio iniziale in termini di prezzo.

Ottimizzati per flussi ad alta risoluzione e telecamere multiple, i moderni impianti di sorveglianza spesso utilizzano più telecamere che funzionano 24 ore su 24, richiedendo soluzioni di archiviazione in grado di acquisire in modo affidabile grandi quantità di dati ad alta risoluzione. Gli HDD di sorveglianza sono dotati di versioni firmware ottimizzate e buffer di grandi dimensioni, che consentono di registrare fino a 64 flussi video contemporaneamente. Ciò garantisce che ogni immagine delle telecamere HD, 4K o 8K venga conservata senza perdite, affrontando la sfida posta dai grandi volumi di dati.

Maggiore durata in ambienti difficili

A differenza degli hard disk per PC, sistemi NAS e server, gli HDD di sorveglianza sono appositamente progettati per resistere a condizioni operative difficili, in particolare per temperature comprese tra 0°C e 70°C. Sono quindi ideali per ambienti che potrebbero non essere climatizzati, come magazzini scarsamente ventilati o armadi di sicurezza nelle aree di produzione. Inoltre, questi drive resistenti incorporano un sensore di vibrazione rotazionale (RV), una caratteristica assente nelle unità standard per PC. Questo sensore fondamentale impedisce che le vibrazioni rotazionali di più hard disk all’interno di un unico apparecchio si rafforzino a vicenda, causando danni. Non appena vengono rilevate vibrazioni indesiderate, i parametri operativi vengono regolati per ridurre al minimo gli effetti negativi sulle prestazioni.

Considerazioni relative all’efficienza dei costi e alle prestazioni

Oltre a garantire affidabilità, gli HDD di sorveglianza offrono anche un modo economico per archiviare la grande quantità di dati generati dalla videosorveglianza. In molti scenari, i modelli di sorveglianza con velocità di rotazione di 5400rpm o 5700rpm sono altamente efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo a mantenere bassi i costi operativi. Tuttavia, per applicazioni che richiedono un accesso in lettura molto frequente, come lo screening continuo o l’analisi dettagliata dei dati, può essere vantaggioso utilizzare HDD di sorveglianza con velocità di rotazione di 7200rpm o persino HDD aziendali per prestazioni superiori.

Garantire integrazione e compatibilità perfette

Quando si configurano sistemi video con più hard disk, la compatibilità è fondamentale per ottenere prestazioni ottimali. Gli utenti dovrebbero scegliere solo modelli presenti negli elenchi di conformità dei produttori, poiché questi modelli sono stati sottoposti a test approfonditi di compatibilità e funzionalità per garantire un funzionamento senza inconvenienti e ridurre al minimo i problemi. In alternativa, le aziende possono optare per soluzioni complete disponibili sul mercato, in cui i sistemi sono già stati dotati di HDD adeguati grazie a installatori esperti.

“Per le aziende europee che si affidano alla videosorveglianza moderna, è fondamentale investire in supporti di archiviazione personalizzati in base alle esigenze specifiche di questa applicazione. Gli HDD di sorveglianza acquisiscono grandi quantità di dati in modo economico e affidabile, garantendo un funzionamento regolare 24 ore su 24 con un rischio minimo di guasti, rendendo le immagini sfocate e sgranate un ricordo del passato” ha dichiarato Irina Chan, Senior Specialist Product Management, Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe.