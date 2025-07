Meno ammanchi e più sicurezza nei punti vendita con Blindzone

Ogni anno nella grande distribuzione italiana si perdono miliardi di euro in differenze inventariali. Una voce che pesa in media l’1,5% del fatturato delle catene retail. Si tratta di una cifra enorme, che rappresenta una minaccia sistemica alla redditività del settore. Furti, frodi interne, errori operativi e anomalie gestionali sono spesso sottovalutati, ma incidono direttamente sui margini, sulla competitività e sulla tenuta stessa delle aziende.

In questo scenario nasce Blindzone, una piattaforma di Retail Crime Intelligence che nasce dall’esperienza investigativa maturata sul campo da Excursus Group, società di riferimento nella corporate intelligence e nella sicurezza per il settore retail.

“Abbiamo lavorato per anni accanto alle grandi catene della distribuzione per investigare sugli ammanchi. Sapevamo che serviva uno strumento scalabile, proattivo, preciso e conforme alla legge. Così è nata Blindzone, una tecnologia che mette insieme intelligenza artificiale, visione investigativa e intervento mirato”, spiega Giuseppe Strollo, CEO di Excursus Group e presidente del CdA della newco proprietaria di Blindzone, fondata per realizzare questo nuovo prodotto, distribuito da Excursus Group in esclusiva mondiale. Il sistema si basa su tecnologia proprietaria e non si limita a generare semplici segnalazioni: fornisce un modello operativo completo che accompagna il retailer dalla rilevazione del rischio fino alla gestione strutturata della prevenzione. Soci in questa nuova avventura imprenditoriale sono Excursus Holding, proprietaria di Excursus Group, e Zumbat, sviluppatore digitale specializzato nello sviluppo di soluzioni innovative e facilmente integrabili per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi.

L’identikit di Blindzone

Blindzone non è un semplice software di sorveglianza: è una suite di sicurezza intelligente, progettata non solo per registrare, ma anche e soprattutto per prevenire.

“Oggi un retailer medio può contare su centinaia di negozi distribuiti in tutto il territorio nazionale”, continua Giuseppe Strollo. “Questo rende impossibile, per ragioni economiche e logistiche, un presidio fisico costante in ogni punto vendita. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: milioni di euro di merce scomparsa, reparti interi senza controllo, processi non standardizzati e l’impossibilità di agire tempestivamente. Troppi sistemi oggi si fermano a segnalazioni fredde o a report automatici, che lasciano il retailer esposto al rischio di interpretazioni sbagliate e reazioni inefficaci. Blindzone nasce proprio per colmare questa lacuna, integrando tecnologia, metodo operativo e intervento specializzato.”

Blindzone interviene esattamente qui. Il suo nucleo è Blindzone Core, un dispositivo intelligente che si installa facilmente nel punto vendita, collegandosi alle telecamere e ad altri sistemi tecnici già presenti (e già autorizzati). Il sistema contribuisce a prevenire eventi critici e ad aumentare il livello di sicurezza del punto vendita, integrandosi in modo discreto e conforme alla privacy. Blindzone è progettato secondo una filosofia garantista e conforme ai più severi standard normativi: 100% GDPR compliant; non accede a dati biometrici; non registra né archivia volti identificabili; agisce solo in presenza di un’anomalia concreta; opera nel pieno rispetto dello Statuto dei Lavoratori.

Tecnologia e attività umana si uniscono per supportare il retail

L’analisi predittiva si integra con l’attività umana attraverso un processo che combina tecnologia intelligente e competenza investigativa certificata. Il risultato è un sistema più preciso, rispettoso delle normative e orientato alla prevenzione, che consente di ottimizzare tempi e risorse: 1 ora di lavoro dell’analista equivale a 24 ore di filmati analizzati.

Blindzone ha già dimostrato la sua efficacia nel contesto della Grande Distribuzione, contribuendo concretamente a ridurre le perdite e migliorare il grado di sicurezza sui punti vendita. Ecco i primi dati raccolti sul campo:

+185% di rilevamento delle frodi rispetto ai sistemi tradizionali

+80% di accuratezza grazie alla combinazione tra tecnologia intelligente e intervento umano mirato

Riduzione misurabile delle perdite inventariali

Maggiore sicurezza percepita dal personale

Procedure di sicurezza uniformate e facilmente applicabili su tutta la rete vendita

Blindzone trasforma la sicurezza in un processo quotidiano

Blindzone introduce un approccio strutturato e replicabile alla prevenzione delle perdite, trasformando la sicurezza in un processo quotidiano, supportato da strumenti intuitivi per il personale e da un metodo operativo condiviso.

Il sistema si adatta a ogni contesto commerciale, indipendentemente dalla superficie o dalla complessità operativa, portando coerenza, centralizzazione e risoluzione efficace delle perdite.

Inoltre, insieme a Blindzone il retailer può richiedere l’assistenza di Excursus Group per le attività di audit sulle differenze inventariali, di sviluppo sulle procedure di sicurezza e di indagini avanzate.