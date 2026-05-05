Password nel mirino in Italia

In occasione del World Password Day di giovedì 7 maggio, i dati sulla sicurezza fisica e cyber accendono un faro sulle vulnerabilità delle aziende italiane. Sebbene l’Italia registri un incremento complessivo degli incidenti inferiore alla media europea, la natura delle minacce appare molto più preoccupante. Secondo il Rapporto sulla sicurezza fisica curato da Genetec, fornitore a livello mondiale di software per la sicurezza fisica, il fattore “identità” emerge come il vero tallone d’Achille nazionale, proprio mentre il mercato aumenta gli sforzi per modernizzare i sistemi e adottare tecnologie avanzate.

Il panorama delle minacce: Italia vs Europa



Lo studio di settore di Genetec offre un dato in controtendenza: solo il 17% delle organizzazioni italiane dichiara di aver subito un aumento di incidenti di sicurezza fisica o informatica nel 2025, contro il 33% registrato nel resto d’Europa. Tuttavia, l’analisi qualitativa delle minacce informatiche subite dalle aziende italiane rivela vulnerabilità specifiche e allarmanti:

– Compromissione delle credenziali: colpisce oltre il 66% delle realtà che hanno subito attacchi, contro il solo 25% europeo.

– Attacchi DDoS: rilevati dal 55% delle aziende italiane (rispetto al 30% UE).

– Phishing e smishing: rimangono una minaccia costante per oltre la metà del campione (55%).

Sempre secondo i dati del Rapporto, l’Italia si distingue nel panorama europeo per una spiccata propensione all’innovazione dei sistemi obsoleti mantenendo un approccio cauto, ma strategico, verso l’Intelligenza Artificiale.

La spinta al rinnovo: integrazione e nuove funzionalità



Il mercato italiano della sicurezza è attualmente dominato da una forte volontà di superamento dei sistemi cosiddetti “legacy”. Infatti, per oltre il 72% dei professionisti della sicurezza la motivazione principale per la sostituzione è l’integrazione con nuove tecnologie, un dato significativamente superiore alla media del resto d’Europa (53%).

Altre leve strategiche per le imprese italiane includono:

– L’accesso a nuove funzionalità tecnologiche (63%).

– Il passaggio a piattaforme di sicurezza fisica unificata (42%).

– L’adeguamento alle compliance normative (44%).

L’ascesa dell’Intelligenza Artificiale e le sfide etiche



L’adozione di soluzioni basate su Machine Learning, AI e LLM è già una realtà o un obiettivo a breve termine per il mercato italiano. Il 14% delle aziende ha già implementato tali tecnologie nel 2025. Gli obiettivi primari per l’adozione di queste soluzioni sono l’attivazione automatica di eventi tramite analisi video (55%) e l’automazione del filtraggio e classificazione degli eventi (48%).

Un dato di rilievo riguarda le funzionalità predittive: il 44% delle aziende italiane mira a usare l’AI per prevedere minacce future, una percentuale molto più alta rispetto al 27,01% della media europea. Non mancano però le resistenze: il 34% esprime preoccupazioni sull’uso dei dati e il 17% evidenzia la difficoltà nel reperire esperti qualificati nel settore.

Compliance e Regolamentazione



L’impatto delle normative è sentito in modo più marcato in Italia che nel resto d’Europa: oltre il 37% delle organizzazioni italiane afferma di essere stato influenzato dalle regolamentazioni vigenti, a fronte del 28% registrato a livello europeo. Questo dato conferma come la compliance stia diventando un driver economico fondamentale per il budget security in Italia.

Dall’integrazione all’unificazione: la nuova frontiera della resilienza

I dati emersi dal Rapporto delineano un’Italia pronta al salto di qualità tecnologico, dove la spinta verso l’ammodernamento dei sistemi non è più una scelta rimandabile. Tuttavia, proprio in occasione del World Password Day, l’alto tasso di vulnerabilità sulle credenziali e sulle infrastrutture suggerisce che la semplice stratificazione di nuove tecnologie non sia più sufficiente a garantire la protezione del perimetro aziendale.

La vera opportunità risiede oggi nel superamento del concetto di integrazione a favore di una piattaforma di sicurezza fisica unificata, capace di proteggere in modo nativo quegli accessi oggi così esposti. Solo un approccio nativamente unificato può trasformare l’ambizione verso l’AI predittiva in una realtà operativa sicura, eliminando i silos informativi e preservando l’integrità delle identità digitali. Scegliere l’unificazione significa smettere di rincorrere le minacce e iniziare a governare la complessità, celebrando la sicurezza non solo come ricorrenza, ma come pilastro quotidiano della resilienza aziendale.