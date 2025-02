Security Center SaaS adesso gestisce anche le intrusioni

Genetec, azienda specializzata a livello globale nel software di sicurezza fisica aziendale, ha annunciato l’integrazione della gestione delle intrusioni in Security Center SaaS: la piattaforma unificata di sicurezza fisica di Genetec disponibile come soluzione cloud o ibrida.

Grazie al rilevamento delle intrusioni unitamente con videosorveglianza, controllo accessi, gestione delle identità e dei visitatori, Security Center SaaS è ora una soluzione completamente unificata, aperta e gestita in cloud, che si avvale dalla linea di dispositivi Genetec Cloudlink. Security Center SaaS supporterà anche un’ampia gamma di dispositivi di altri fornitori, per esempio, i pannelli di controllo Bosch.

Security Center SaaS: gestione unificata delle intrusioni

La gestione automatizzata del monitoraggio delle intrusioni elimina la dipendenza dai processi manuali, riducendo gli errori e garantendo che i sistemi siano in grado di reagire automaticamente quando necessario. Gli operatori possono configurare pianificazioni automatizzate, applicare l’attivazione basata su badge e implementare la logica “first-in, last-out ” per mantenere le strutture protette 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza aggiungere complessità operativa. Integrando le intrusioni con i flussi di lavoro aziendali, le aziende possono concentrarsi sui processi operativi principali e, allo stesso tempo, mantenere un ambiente sicuro.

Verifica e risposta alle minacce in tempo reale

La gestione delle intrusioni di Security Center SaaS aiuta i team di sicurezza ad agire rapidamente convalidando gli allarmi in tempo reale tramite verifica video, eliminando l’incertezza e riducendo le interruzioni non necessarie. Quando viene rilevata una minaccia reale, i flussi di lavoro automatizzati possono bloccare immediatamente le porte, attivare deterrenti e inviare notifiche al personale di riferimento in base a protocolli di risposta prestabiliti. Riducendo al minimo i falsi allarmi e concentrandosi sulle minacce reali, gli utenti finali possono migliorare la propria condizione di sicurezza riducendo al contempo l’impatto sui processi operativi quotidiani e garantendo un processo decisionale più rapido e risposte più efficaci.

Misure di sicurezza proattive

Oltre al rilevamento in tempo reale, la gestione delle intrusioni di Security Center SaaS fornisce report automatizzati e avvisi di sistema dinamici per aiutare le aziende a identificare le vulnerabilità prima che diventino problemi gravi. Le aziende possono garantire la conformità e mantenere una struttura affidabile per le attività di audit grazie alla registrazione completa degli eventi.

Efficienza dei processi

L’approccio aperto di Security Center SaaS al supporto dei pannelli di controllo non solo rafforza la sicurezza, ma rende anche i processi operativi molto più efficienti. Centralizzando i dati degli eventi di intrusione su dashboard intuitive, il personale specializzato dispone di una visione in tempo reale che consente decisioni più rapide e informate. Questo accesso istantaneo alle informazioni cruciali ottimizza la generazione di report automatizzati, che tracciano con precisione le tendenze degli allarmi e i tempi di risposta. In questo modo, i team possono identificare pattern, individuare aree di miglioramento e affinare costantemente le strategie di sicurezza.

“Security Center SaaS continua a innovare la tecnologia del settore e grazie all’integrazione della gestione delle intrusioni, continuiamo a fornire concretezza alla nostra visione di piattaforma completamente unificata, aperta e gestita in cloud, offrendo alle aziende gli strumenti per rilevare, verificare e rispondere alle minacce con maggiore velocità e affidabilità“, ha dichiarato Christian Morin, Vice President of Product Engineering, Genetec.

Disponibilità della nuova funzionalità di Security Center SaaS e supporto hardware

La funzionalità del pannello di intrusione per Security Center SaaS sarà disponibile a livello internazionale dalla metà del 2025 attraverso la rete di partner di canale accreditati di Genetec. Basata su architettura aperta e supportata dalla linea di dispositivi multi-workload Genetec Cloudlink in cloud, la piattaforma Security Center SaaS supporterà i pannelli di intrusione Bosch fin dall’introduzione sul mercato cui seguirà l’allargamento della compatibilità grazie a ulteriori partnership tecnologiche. Questo approccio aperto consente ai clienti di scegliere l’hardware più adatto alle proprie esigenze o di mantenere i loro pannelli già esistenti, fornendo un percorso flessibile per la modernizzazione delle operazioni di sicurezza fisica.