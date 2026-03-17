Sicurezza smart, videoronde con l’ausilio dell’AI di Istituto di Vigilanza Coopservice

Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC) ha lanciato due soluzioni all’avanguardia sul mercato dei servizi di sicurezza: Smart Video Patrol, la nuova videoronda basata su algoritmi di intelligenza artificiale, e IVC Rover, soluzione di pattugliamento autonomo su piattaforma robotica terrestre. La presentazione è avvenuta nel corso dell’Innovation Day, la convention aziendale dedicata alle tecnologie e alle innovazioni, alla quale hanno partecipato tecnici, responsabili di Centrale Operativa e di area commerciale e i vertici aziendali.

Smart Video Patrol, la videoronda potenziata dall’AI

Smart Video Patrol è un servizio progettato per integrare e potenziare le attività tradizionali di pattugliamento e videoronda gestite dalle Centrali Operative. Il sistema utilizza un unico dispositivo, sviluppato internamente da IVC, che grazie ad una piattaforma software avanzata è in grado di analizzare i flussi video della maggior parte degli impianti di videosorveglianza presenti sul mercato, attraverso gli algoritmi di ultima generazione addestrati con AI. Inoltre, IVC ha implementato una funzione innovativa di apprendimento dell’algoritmo che “impara” sulla base di input elaborati dal personale di centrale operativa sui falsi allarmi ricevuti.

Smart Video Patrol attiva autonomamente le telecamere in maniera randomica per rilevare anomalie nelle fasce di chiusura dell’attività e, in caso di intrusione, genera un allarme trasmesso in tempo reale alle Centrali Operative, che ricevono un fotogramma con evidenza del soggetto che ha generato l’alert.

Tra i principali punti di forza di questa soluzione vi è la rapidità di attivazione, con un investimento contenuto. È sufficiente, infatti, che il cliente disponga di un impianto di videosorveglianza connesso alla rete, una linea dati e alimentazione a 220V. L’installazione non richiede interventi strutturali né aggiornamenti hardware e si integra con i sistemi esistenti. Si tratta, inoltre, di un servizio efficace ed ecosostenibile: l’analisi continua dei flussi video consente un numero di ispezioni superiore rispetto al pattugliamento fisico tradizionale, con accessi in fasce orarie variabili e non ripetitive e la riduzione degli spostamenti su strada comporta un abbattimento delle emissioni legate ai servizi ispettivi. Inoltre, applicandosi a tecnologia esistente, si evita l’impatto dovuto agli interventi di sostituzione di hardware.

Il sistema effettua anche un monitoraggio dello stato di salute dell’impianto, contribuendo alla prevenzione dei guasti, mentre la tecnologia tamper detection permette la rilevazione tempestiva dei tentativi di accecamento o spostamento delle telecamere. Tutto ciò garantendo la piena tutela della privacy: le ispezioni vengono effettuate esclusivamente durante le ore di chiusura.

IVC Rover: robot autonomi per il pattugliamento

Accanto alla videoronda con AI, IVC ha presentato IVC Rover, soluzione di pattugliamento autonomo. Il sistema è composto da rover terrestri operativi 24/7 in ambienti indoor e outdoor – come porti, aeroporti, stabilimenti petroliferi, raffinerie, magazzini.

Grazie ai sensori come GNSS e telecamere, i rover sono in grado di definire percorsi di ronda, evitare ostacoli, rientrare autonomamente alla stazione di ricarica, acquisire immagini e dati su eventi o anomalie, e inviare in tempo reale informazioni ai centri di controllo.

“Con Smart Video Patrol e IVC Rover compiamo un passo ulteriore verso l’analisi predittiva dei rischi, integrando competenza umana e tecnologie avanzate – commenta l’amministratore delegato di Istituto Vigilanza Coopservice, Antonio Di Prima – L’intelligenza artificiale applicata alla videoronda e la robotica per il pattugliamento non sostituiscono le nostre guardie, ma ne potenziano la capacità di intervento in termini di sicurezza attiva, aumentando tempestività, copertura e qualità della verifica.”

Soluzioni per contesti operativi complessi

Nel corso dell’Innovation Day l’azienda ha inoltre ribadito il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie a supporto di contesti operativi complessi. Tra queste, Robosentinel, torre di sicurezza mobile per cantieri e infrastrutture, dotata di monitoraggio intelligente, funzioni antimanomissione e alimentazione autonoma con batteria e pannello solare. Il sistema è collegato alle Centrali Operative IVC, che ricevono immagini e possono qualificare l’evento come critico. È integrabile con sensori di fumo, gas e allagamento.

A tutela dei lavoratori isolati o impegnati in ambienti a rischio, IVC propone inoltre Helpy, un servizio progettato per garantire monitoraggio continuo e gestione strutturata dell’emergenza, in grado di rilevare cadute, assenza prolungata di movimento, impatti e situazioni critiche, con attivazione di allarmi automatici o manuali. Le segnalazioni vengono instradate alla Centrale Operativa attiva 24/7, che gestisce l’evento secondo procedure definite, contribuendo alla riduzione dei tempi di intervento e al rafforzamento delle misure di tutela del personale.