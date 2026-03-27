Social media e adolescenti: mentre l’Europa discute nuovi limiti, Keenetic lancia l’ultima versione di sistema operativo per bloccare l’accesso alle app con un semplice flag

Negli ultimi mesi il dibattito europeo sull’uso dei social media da parte degli adolescenti si è intensificato. Alcuni paesi hanno già introdotto limitazioni vietando l’uso dei social fino a una certa età, come Francia e Spagna, mentre altri sono ancora in fase di valutazione con l’obiettivo di proteggere i minori dagli effetti di un utilizzo eccessivo delle piattaforme digitali: dalla dipendenza da smartphone al cyberbullismo, fino all’esposizione precoce a contenuti non adatti.

Mentre governi e istituzioni discutono nuove regole, una domanda resta aperta per molte famiglie: come gestire davvero l’accesso ai social e ad altre applicazioni sensibili dentro casa? Con KeeneticOS 5, la nuova versione del sistema operativo lanciata su tutti i suoi dispositivi da Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking, arriva una risposta concreta che rende il controllo della rete domestica semplice, immediato e molto più evoluto rispetto alle tradizionali soluzioni di parental control. La novità più significativa sta nella possibilità di rendere inaccessibili determinate applicazioni su specifici dispositivi o segmenti di rete nelle fasce orarie desiderate, direttamente dall’interfaccia di gestione del router.

Un controllo semplice grazie a una lista di app sempre aggiornata

Dunque, a rendere questa funzionalità particolarmente innovativa è il modo in cui Keenetic ha semplificato la gestione dei blocchi. Il sistema operativo mette a disposizione un elenco preconfigurato e costantemente aggiornato delle principali applicazioni e piattaforme online, organizzato in categorie tematiche – tra cui social media, streaming, gaming, intelligenza artificiale e molto altro –. Questo permette di selezionare rapidamente le app da limitare senza dover conoscere o cercare manualmente i singoli servizi online. Inoltre, grazie alle categorie, è possibile applicare restrizioni anche a piattaforme che non si conoscono ancora ma che rientrano nello stesso ambito. In questo modo il sistema non solo velocizza la configurazione, ma consente anche di anticipare nuovi servizi o app emergenti, mantenendo il controllo della rete sempre aggiornato nel tempo.

Il router diventa il centro del controllo digitale

A differenza delle app di parental control installate su smartphone o tablet – spesso facilmente aggirabili – il sistema integrato nel router agisce a livello di rete domestica. Questo significa che il controllo funziona indipendentemente dal dispositivo utilizzato, rendendo molto più difficile eludere le limitazioni impostate. Una nuova logica che non riguarda solo le famiglie. Le stesse funzionalità possono infatti rivelarsi utili anche in contesti aziendali, qualora ci fossero policy specifiche da rispettare. L’analisi del traffico di rete viene effettuata tramite un potente motore DPI (Deep Packet Inspection), che ne consente la classificazione. L’analisi viene effettuata dal router senza dover inviare i dati della rete a servizi esterni.

“Negli ultimi anni, il dibattito sull’impatto dei social media sui più giovani è cresciuto molto in tutta Europa. Con KeeneticOS 5 abbiamo voluto offrire agli utenti uno strumento concreto, semplice da usare ma tecnologicamente avanzato, che permetta di gestire l’accesso alle applicazioni online in modo intelligente e flessibile. La possibilità di decidere con precisione quali app non devono essere accessibili, su quali dispositivi e in quali momenti della giornata, rappresenta una funzionalità unica nella fascia di mercato a cui facciamo riferimento e risponde perfettamente alla crescente esigenza di tutelare i più giovani nell’ambiente digitale” dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia.

“Con KeeneticOS 5 continuiamo a sviluppare tecnologie che aiutano le famiglie a vivere la rete in modo più consapevole e sicuro. Il progetto di CSR Safe Mood On, avviato poche settimane fa insieme a Fare X Bene ETS, accompagnato dal lancio del manifesto con consigli pratici per genitori e figli, va proprio in questa stessa direzione. L’obiettivo è offrire strumenti e conoscenza per un uso più sano della tecnologia” aggiunge Luigi Salmoiraghi, head of European Development.

KeeneticOS 5 nel dettaglio

KeeneticOS 5 è la nuova versione del sistema operativo proprietario dei router Keenetic, progettata per offrire un controllo avanzato della rete sia in ambienti professionali sia in contesti domestici evoluti. Il sistema introduce strumenti di automazione, gestione remota e configurazione semplificata che consentono di rendere il deployment delle reti più rapido, sicuro e prevedibile. La nuova versione del sistema operativo non è rivolta solamente al pubblico domestico o alle PMI, ma strizza l’occhio anche agli ISP locali alla ricerca di prodotti che possano garantire prestazioni, stabilità e sicurezza per i loro clienti. Proprio per questo canale, tra le principali innovazioni figurano lo Zero-Touch Provisioning, che consente l’attivazione automatica della connessione WAN e l’applicazione dei profili ISP aggiornati, riducendo drasticamente gli errori manuali e i tempi di installazione. KeeneticOS 5 integra inoltre un modello avanzato di gestione dei ruoli, che consente di delegare attività operative mantenendo protette le configurazioni critiche. La piattaforma include anche un agente TR-069 di nuova generazione per la gestione centralizzata tramite server ACS, facilitando la diagnostica, gli aggiornamenti del firmware e le configurazioni da remoto. Completa il sistema la gestione integrata delle eSIM, che consente di configurare e controllare i profili cellulari direttamente dall’interfaccia web, rendendo possibile utilizzare la connettività mobile come linea primaria o di backup.