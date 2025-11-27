Synology e Acronis collaborano per offrire tre anni di True Image Essentials con BeeDrive e BeeStation

Synology e Acronis hanno annunciato una collaborazione con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei dati dei clienti. Tutte le linee di prodotto Synology BeeDrive, BeeStation e BeeStation Plus includono ora una licenza triennale di Acronis True Image Essentials per un computer*. Questa partnership consente agli utenti di eseguire backup completi del computer mantenendo la piena proprietà e il controllo dei propri dati tramite l’archiviazione locale.

“La serie Bee di Synology è stata progettata per rendere semplice e immediata la protezione dei dati personali e degli uffici di piccole dimensioni “, ha dichiarato Sabrina Chen, Director of Digital Life Group di Synology. “In collaborazione con Acronis e il suo prodotto True Image, la serie Bee estende questa semplicità anche al backup completo del sistema, assicurando che gli utenti possano proteggere tutto con pochi clic, dai file di lavoro quotidiani alle configurazioni complete del computer.”

“Acronis True Image Essentials è un complemento naturale alla serie Bee di Synology”, ha commentato Gabriela Licheva, True Image Lead Product Manager di Acronis. “Combinando la nostra tecnologia leader per il backup e la cybersecurity in ambito consumer con le soluzioni di archiviazione intuitive e intelligenti di Synology, offriamo agli utenti un modo semplice, affidabile e sicuro per proteggere i dati più importanti.”

Gestione completa dei file e protezione dei dati per le famiglie

Synology BeeDrive e BeeStation uniscono la tecnologia di archiviazione Synology, comprovata dal mercato, e decenni di innovazione nella gestione dei file basata su AI. BeeDrive funge da hub di backup personale ad alta velocità per computer e dispositivi mobili, dotato di Deep Search, un motore di ricerca file AI integrato per trovare istantaneamente i file tramite testo, descrizione o posizione. BeeStation, invece, è un server cloud personale che offre accesso e collaborazione ai file senza interruzioni per famiglie e piccoli team, oltre a organizzazione intelligente delle foto tramite AI per gestire raccolte di grandi dimensioni.

A completamento di queste funzionalità, la licenza triennale di Acronis True Image offre una protezione completa del sistema, salvaguardando non solo i singoli file ma anche sistemi operativi, applicazioni e impostazioni, con difesa integrata dal ransomware e strumenti di ripristino affidabili, già scelti da milioni di utenti in tutto il mondo.

Disponibilità

La licenza triennale di Acronis True Image Essentials è disponibile con tutti i modelli BeeStation e BeeDrive.

*Ogni dispositivo BeeStation e BeeDrive include una licenza Acronis True Image Essentials di 3 anni per un computer. Il riscatto deve essere completato entro 90 giorni dal primo accesso con Synology Account su BeeStation o BeeDrive, oppure entro settembre 2028, a seconda di quale data sia precedente.