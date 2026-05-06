Synology: videosorveglianza smart con le nuove telecamere BC510 e TC510

Funzionalità versatili per soddisfare carichi di lavoro estesi
Le BC510 e TC510 offrono una resistenza certificata IP66 e IP67, garantendo prestazioni costanti sia in ambienti interni che esterni. Questi modelli forniscono video ad alta risoluzione 2880×1620 a 30 FPS, offrendo un angolo di visione grandangolare di 110° e una portata di visione notturna di 30 metri per una copertura completa in qualsiasi condizione di illuminazione.
Dotate di potenti funzionalità edge AI come il conteggio di persone e veicoli, rilevamento intrusioni e Instant Search, le telecamere migliorano l’efficienza operativa elaborando le attività di rilevamento direttamente sul dispositivo. Questa elaborazione locale garantisce una reattività in tempo reale riducendo al contempo le richieste di elaborazione lato server.
Progettate per la massima flessibilità di implementazione, le BC510 e TC510 si integrano perfettamente nell’ecosistema Synology o tramite infrastrutture NVR/VMS di terze parti tramite il protocollo ONVIF. Inoltre, entrambi i modelli sono progettati per supportare la prossima piattaforma di sorveglianza basata su cloud di Synology, offrendo alle aziende una soluzione scalabile e orientata al futuro.