Synology: videosorveglianza smart con le nuove telecamere BC510 e TC510

Synology ha lanciato e sono già disponibili presso i partner BC510 e TC510, una nuova generazione di telecamere con tecnologia AI progettate per la massima flessibilità di implementazione. Questi modelli combinano avanzate funzionalità di analisi ha lanciato e sono già disponibili presso i partneruna nuova generazione di telecamere con tecnologia AI progettate per la massima flessibilità di implementazione. Questi modelli combinano avanzate funzionalità di analisi AI con una qualità video eccezionale e una resistenza agli agenti esterni, supportando un’ampia gamma di ecosistemi e casi d’uso organizzativi.

“La strategia di sorveglianza di Synology si è concentrata sulla creazione di un ecosistema che integri perfettamente telecamere, VMS, analisi AI, storage e cloud,” ha dichiarato Josh Lin, Direttore del Gruppo Surveillance di Synology. “Le BC510 e TC510 sono progettate per supportare questa visione tramite opzioni di implementazione flessibili, offrendo un’integrazione profonda all’interno dell’ecosistema Synology e della nostra prossima piattaforma VSaaS, garantendo al contempo un’ampia interoperabilità con ambienti di terze parti tramite protocolli standard di settore”.

Funzionalità versatili per soddisfare carichi di lavoro estesi

Le BC510 e TC510 offrono una resistenza certificata IP66 e IP67, garantendo prestazioni costanti sia in ambienti interni che esterni. Questi modelli forniscono video ad alta risoluzione 2880×1620 a 30 FPS, offrendo un angolo di visione grandangolare di 110° e una portata di visione notturna di 30 metri per una copertura completa in qualsiasi condizione di illuminazione. Dotate di potenti funzionalità edge AI come il conteggio di persone e veicoli, rilevamento intrusioni e Instant Search, le telecamere migliorano l’efficienza operativa elaborando le attività di rilevamento direttamente sul dispositivo. Questa elaborazione locale garantisce una reattività in tempo reale riducendo al contempo le richieste di elaborazione lato server. Progettate per la massima flessibilità di implementazione, le BC510 e TC510 si integrano perfettamente nell’ecosistema Synology o tramite infrastrutture NVR/VMS di terze parti tramite il protocollo ONVIF. Inoltre, entrambi i modelli sono progettati per supportare la prossima piattaforma di sorveglianza basata su cloud di Synology, offrendo alle aziende una soluzione scalabile e orientata al futuro.