Total MDR: il portale di WatchGuard che offre protezione 24/7

WatchGuard Technologies, specialista globale nella cybersecurity unificata per i fornitori di servizi gestiti (MSP), ha annunciato WatchGuard Total MDR, un servizio di Managed Detection and Response (MDR) completamente integrato e potenziato dall’intelligenza artificiale. Questo servizio offre sicurezza di livello enterprise per gli endpoint, le identità, la rete e le applicazioni cloud di terze parti dell’ecosistema WatchGuard, permettendo ai partner di rilevare attacchi complessi e rispondere rapidamente, tutto da un’unica piattaforma. Total MDR riduce il rumore di fondo, fa risparmiare tempo e offre ai provider di servizi gestiti (MSP) una visione più chiara delle minacce, bloccando attivamente gli attacchi in tutto l’ambiente WatchGuard.

Con l’adozione sempre più diffusa di modelli “cloud-first”, crescono le esigenze di sicurezza informatica. Le organizzazioni devono affrontare minacce multivettore sempre più sofisticate, troppo rapide e complesse per i metodi di rilevamento tradizionali. Ciò comporta un maggiore rischio di violazioni, costi di ripristino elevati e una maggiore pressione sui team IT, spesso già ridotti all’osso, mettendo a rischio il business e la reputazione. WatchGuard Total MDR affronta queste sfide grazie al proprio team SOC (Security Operations Center) attivo 24/7, potenziato dall’intelligenza artificiale e da esperti threat hunter. Total MDR riduce i tempi medi di rilevamento e risposta a sei minuti—un calo dell’80% rispetto alla media del settore di 30 minuti—con meno di un falso positivo al mese, rispetto ai 250+ falsi positivi medi mensili del settore. Total MDR semplifica le operazioni, inclusa la fase di onboarding, riduce i costi e consente ai partner di offrire risultati concreti in termini di cybersicurezza negli ecosistemi ibridi.

Il valore aggiunto di WatchGuard Total MDR

WatchGuard Total MDR offre agli MSP una combinazione di tecnologia, servizi e automazione pensata per soddisfare le esigenze uniche e la realtà operativa delle aziende:

Tempo risparmiato e scalabilità grazie al supporto esterno – Total MDR libera tempo prezioso per gli MSP, offrendo rilevamento e risposta gestiti sull’intero stack WatchGuard in modo potente, preciso e accessibile, aiutandoli a crescere più rapidamente.

Total MDR libera tempo prezioso per gli MSP, offrendo rilevamento e risposta gestiti sull’intero stack WatchGuard in modo potente, preciso e accessibile, aiutandoli a crescere più rapidamente. Gestione efficace delle minacce – La gestione delle minacce basata su IA riduce i falsi positivi a meno di uno al mese, diminuendo la fatica da allerta. Le minacce critiche vengono gestite in meno di sei minuti. Prestazioni dimostrate anche nel benchmark MITRE 2024.

La gestione delle minacce basata su IA riduce i falsi positivi a meno di uno al mese, diminuendo la fatica da allerta. Le minacce critiche vengono gestite in meno di sei minuti. Prestazioni dimostrate anche nel benchmark MITRE 2024. Supporto esperto e continuo – Total MDR è un servizio completamente gestito pensato per i partner, con copertura SOC 24/7 e accesso a Technical Account Manager che forniscono approfondimenti costanti sulle minacce, supporto per l’escalation e runbook adattabili.

Total MDR è un pensato per i partner, con copertura SOC 24/7 e accesso a Technical Account Manager che forniscono approfondimenti costanti sulle minacce, supporto per l’escalation e runbook adattabili. Prezzi accessibili – Gli MSP ricevono un’offerta competitiva, con funzionalità avanzate a prezzi chiari e senza costi nascosti. Total MDR è perfetto per le piccole imprese (PMI) e clienti attenti al budget.

Gli MSP ricevono un’offerta competitiva, con funzionalità avanzate a prezzi chiari e senza costi nascosti. Total MDR è perfetto per le piccole imprese (PMI) e clienti attenti al budget. Onboarding rapido – Progettato per partner che servono clienti PMI e del mid-market, Total MDR assicura un processo di onboarding snello e senza complessità tecniche. I partner hanno anche accesso continuo ai Technical Account Manager dopo il deployment.

WatchGuard Total MDR gestisce e integra i prodotti WatchGuard esistenti, tra cui Endpoint Detection and Response (EDR), Endpoint Protection, Detection, and Response (EPDR), Advanced EPDR (AEPDR), firewall Firebox, controlli dell’identità con AuthPoint e Network Detection & Response (NDR), tutto in un’unica interfaccia per una visibilità unificata e azioni più rapide. Supporta anche ambienti cloud di terze parti, tra cui Microsoft 365/Azure, AWS CloudTrail e Google Workspace.

Total MDR rappresenta una tappa fondamentale dopo l’acquisizione di ActZero da parte di WatchGuard a gennaio di quest’anno. Il servizio MDR 24/7 di ActZero e i suoi esperti sono alla base di WatchGuard MDR, che integra sicurezza basata su IA e supporto flessibile per gli MSP. In futuro, WatchGuard introdurrà un modello aperto che permetterà l’integrazione di tecnologie e strumenti di terze parti, ampliando la copertura contro le superfici di attacco.

I lanci e i premi di WatchGuard

Questo annuncio segue il recente lancio di FireCloud Internet Access per ambienti SASE ibridi e diversi riconoscimenti di settore. Il prodotto AuthPoint MFA di WatchGuard è stato nominato Miglior Tecnologia di Autenticazione da SC Media nel 2025 ed è stato riconosciuto come Champion nella Cybersecurity Leadership Matrix di Canalys per il terzo anno consecutivo. Poco prima, i Cyber Defense Awards 2025 hanno premiato WatchGuard MDR come Soluzione MDR più promettente, mentre Zero-Trust Application Service è stato selezionato come Editor’s Choice nella categoria Zero Trust. WatchGuard ha inoltre ricevuto riconoscimenti nel 2024 da IT Awards, ChannelVision, Fortress Cybersecurity e TMCnet, continuando a guidare l’innovazione per offrire agli MSP soluzioni scalabili, pronte alla vendita e in grado di generare ricavi.

Dichiarazioni

“WatchGuard Total MDR sfrutta l’intero stack di prodotti WatchGuard per fermare in modo proattivo minacce che spesso sfuggono agli strumenti tradizionali, un vantaggio cruciale per gli MSP, che devono affrontare la gestione complessa di attacchi attraverso portali e fornitori diversi”, ha dichiarato Andrew Young, Chief Product Officer di WatchGuard. “Una vista unificata è un cambiamento radicale per i partner. Che si tratti di bloccare accessi rischiosi, isolare dispositivi compromessi o fermare traffico sospetto, Total MDR consente agli MSP di spendere meno tempo tra strumenti diversi e più tempo a rafforzare la propria postura di sicurezza”.

“Lo scenario delle minacce informatiche sta diventando sempre più avanzato, creando lacune e preoccupazioni relativamente a potenziali vulnerabilità contro attacchi rapidi. Le soluzioni SOC standard sono solitamente pensate per le grandi aziende e non si adattano alla realtà economica delle piccole imprese (PMI)”, ha dichiarato Julien Perret, fondatore di Eiffie. “WatchGuard Total MDR non è solo importante per i nostri clienti, ma è fondamentale perché funge da SOC virtuale personalizzato, offrendo intelligence continua sulle minacce, orientamento strategico e supporto per l’escalation, permettendoci di difenderci in modo proattivo da avversari e attacchi a un costo ottimizzato”.