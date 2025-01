Unity H6 Mini Dome: la nuova telecamera compatta di Avigilon

Avigilon, azienda specializzata in soluzioni di videosorveglianza avanzate, presenta la telecamera Unity H6 Mini Dome. Ideale per ambienti retail, commerciali e hospitality, combina design elegante e discreto con tecnologie intelligenti per una protezione continua 24/7.

Unity H6 Mini Dome: caratteristiche principali

Progettata per interni ed esterni, la telecamera offre un ampio campo visivo e immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità grazie all’illuminazione IR opzionale. L’analisi video basata su intelligenza artificiale consente un rilevamento proattivo delle attività sospette. In futuro, aggiornamenti firmware introdurranno funzionalità di Appearance Search e Riconoscimento Facciale per individuare rapidamente persone o veicoli d’interesse.

La Unity H6 Mini Dome garantisce immagini di alta qualità con risoluzioni di 2, 3 o 5 MP, ottimizzando le risorse di rete grazie al consumo ridotto di banda. La tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) assicura dettagli chiari anche in condizioni di illuminazione difficili. Il design modulare semplifica l’installazione e riduce i tempi di configurazione.

Coperta da una garanzia di 5 anni, la H6 Mini Dome garantisce affidabilità e durata nel tempo. I supporti di montaggio, versatili e robusti, si adattano a diverse esigenze di installazione, sia in ambienti interni che esterni.

Disponibilità

Già disponibile per il pre-ordine, la telecamera H6 Mini Dome è distribuita ufficialmente da Aikom Technology, partner di riferimento per soluzioni di sicurezza innovative e personalizzate.