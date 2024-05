UPS Hikvision: sicurezza garantita anche in caso di blackou

Per tutti i contesti in cui è importante mantenere in funzione dispositivi di sicurezza, computer o altri prodotti elettronici, scopri i nuovi UPS Hikvision: l’alimentazione continua in caso di blackout, cali di tensione o interruzioni di corrente. Un’unità dotata di batteria capace di fornire energia in caso di emergenza. Con gli UPS Hikvision – che vantano un tempo di intervento inferiore ai 10ms – i dispositivi funzionano senza interruzioni, assicurando una protezione costante.

Come funziona Blackout? Rete elettrica che diventa instabile? L’UPS Hikvision offre una fonte di energia affidabile agendo come un’interfaccia tra l’alimentazione della rete elettrica e i dispositivi di sicurezza installati, evitando che subiscano interruzioni di alimentazione. Per assicurare quella continuità operativa che è fondamentale per proteggere davvero gli ambienti e le persone.

Protezione continua Il gruppo di continuità Hikvision (UPS – Uninterruptible Power Supply) è un complemento prezioso per l’installatore di sicurezza e offre numerosi vantaggi sia per l’installatore che per i cliente finale. Il primo vantaggio è la protezione continua di dispositivi critici (telecamere, videocitofoni, router e PC) anche durante le interruzioni di corrente, che assicura l’operatività dei sistemi di sicurezza in qualunque situazione. Per videosorveglianza, controlli accessi, sistemi d’allarme e videocitofoni sempre operativi.

Riduzione del rischio Ma c’è dell’altro: le interruzioni e l’instabilità di corrente possono danneggiare gli stessi dispositivi elettronici: l’UPS Hikvision li protegge dai danni causati da picchi di tensione o interruzioni improvvise, garantendo affidabilità tecnologica e durata nel tempo dei prodotti, proteggendo quindi l’investimento del cliente finale. Facile da installare e gestire Gli UPS Hikvision sono progettati per essere compatti e facili da installare. Con dimensioni ridotte (vedi modelli da 600VA o 1000VA), si può facilmente integrare l’UPS nei sistemi di sicurezza senza occupare troppo spazio aggiuntivo. Gli UPS prevedono inoltre due prese universali compatibili con spina Schuko e italiana 10/16A.

Situazioni applicative Questo prodotto può essere utilizzato in diversi contesti applicativi, dove si verifichi la necessità di assicurare un’alimentazione continuativa. Grazie alla loro dimensione compatta sono adatti ad essere installati in differenti contesti, per mantenere in funzione non solo piccoli sistemi di sicurezza, ma anche altri prodotti tecnologici in uso come computer o piccoli dispositivi. Con gli UPS Hikvision hai un’alimentazione continua per i tuoi sistemi di sicurezza e non solo.