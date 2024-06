VCA 3.0 di Hikvision garantisce una rilevazione precisa dei target

Dove non arrivano sensori e barriere perimetrali, arriva la nuova VCA 3.0 di Hikvision: una soluzione pensata per garantire la protezione completa h24 di aree residenziali, commerciali e industriali in contesti critici o con particolari problematiche ambientali. La nuova tecnologia a bordo della linea HeatPro non teme animali, fitta vegetazione, buio, forti abbagliamenti o condizioni climatiche sfavorevoli, garantendo una rilevazione ottimale e una protezione costante in ogni momento.

Caratteristiche della nuova VCA 3.0

La VCA 3.0 segna un passo avanti significativo nell’analisi video, utilizzando algoritmi avanzati e Knowledge Distillation Model eccezionali. Questa tecnologia offre un’analisi dettagliata della scena, con un database dinamico integrato nella telecamera che registra campioni umani. Grazie alla collaborazione tra canale termico e visibile, l’aggiornamento permette di individuare con precisione i target e calibra la scena in modo accurato, garantendo una rilevazione affidabile e precisa. La funzione Fusion VCA, inoltre, unisce i canali termico e visibile per migliorare ulteriormente la capacità di rilevamento e la classificazione dei target.

Protezione e affidabilità in ogni contesto

VCA 3.0 garantisce prestazioni impeccabili in qualsiasi condizione, senza essere influenzata dalla luce, dalle intemperie o dalle interferenze comuni. Grazie ad un’analitica avanzata, mantiene una precisione senza pari anche a lunghe distanze e anche in caso di fitta vegetazione. Questa caratteristica elimina la necessità di zone di rispetto, come invece accade, ad esempio, per le barriere perimetrali, e di manutenzione periodica di piante e alberi. Le HeatPro, con il nuovo aggiornamento, offrono una gamma di algoritmi personalizzabili per individuare intrusioni specifiche e la videoverifica integrata per confermare gli allarmi in modo rapido e intuitivo.

Gestione efficace degli allarmi

Le logiche AND integrate nella tecnologia VCA 3.0 ridefiniscono la sicurezza con un approccio innovativo. Unendo due regole di rilevazione, attivano un allarme solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte entro un tempo programmabile, garantendo una precisione impeccabile e una riduzione significativa dei falsi allarmi. Questa soluzione intuitiva e affidabile offre una protezione completa e precisa, distinguendo le HeatPro con VCA 3.0 come una scelta all’avanguardia nel settore della sicurezza. Inoltre, la comunicazione diretta con centrali di terze parti tramite stringhe HTTP conferisce un’eccezionale flessibilità agli utenti finali nella personalizzazione del sistema di centralizzazione, assicurando un’esperienza su misura senza compromessi.

Scenari applicativi della tecnologia VCA 3.0

La nuova VCA 3.0 rappresenta un’evoluzione significativa nel campo della sicurezza, offrendo precisione, affidabilità e semplicità senza compromessi. Questa soluzione avanzata si adatta a una vasta gamma di scenari applicativi, garantendo una protezione efficace in diverse ambientazioni, sia all’interno che all’esterno. Dalle ville agli uffici, dall’industria alle fabbriche, dalla logistica al settore energetico, VCA 3.0 si rivela un’opzione versatile e affidabile per soddisfare le esigenze di sicurezza di ogni contesto.