Versa e Alcatel-Lucent Enterprise consolidano la partnership

Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), specialista nelle soluzioni di rete e comunicazione sicure che aiutano le aziende a migliorare l’efficienza e la competitività, ha esteso la sua partnership con Versa, realtà operante a livello mondiale nel settore Universal Secure Access Service Edge (SASE), per garantire maggiore sicurezza a ogni punto di accesso della rete grazie all’approccio ‘zero trust’.

Gli obiettivi della collaborazione tra Versa e ALE

L’ampliamento della partnership strategica consente ad Alcatel-Lucent Enterprise di offrire ai propri clienti un’integrazione avanzata delle soluzioni Versa, tra cui Secure SD-WAN e Zero Trust Network Access (ZTNA), con le sue collaudate funzionalità di controllo dell’accesso alle reti LAN e WLAN, per rispondere in modo più completo alle diverse esigenze di connettività sicura.

Versa offre soluzioni avanzate che si integrano perfettamente con l’offerta di ALE. Integrando l’intero portafoglio SASE di Versa, e in particolare le funzionalità di Secure SD-WAN, ALE amplia le proprie soluzioni di cybersicurezza, per supportare in modo più efficace le moderne organizzazioni che operano in ambienti complessi.

Grazie a questa partnership, ALE può rispondere alle esigenze delle aziende che operano su larga scala, offrendo maggiore flessibilità nell’implementazione, scalabilità e opzioni di gestione avanzate.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di estendere la nostra collaborazione con Versa, riconosciuta eccellenza nelle tecnologie SASE e SD-WAN“, ha dichiarato Stephan Robineau, EVP Network Business Division di Alcatel-Lucent Enterprise. “Le soluzioni innovative di Versa sono perfettamente in linea con il nostro impegno nel fornire reti ad alte prestazioni e resilienti, semplificando la gestione della rete e migliorando la connettività sicura per le aziende e realtà multisede. Grazie a questa partnership, possiamo ampliare il nostro portafoglio e offrire soluzioni sicure, capaci di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione delle imprese moderne”.

“Alcatel-Lucent Enterprise conferma il proprio ruolo di leadership nel fornire soluzioni di rete innovative ai clienti, sia in cloud, on premises o in modalità ibrida” ha dichiarato Martin Mackay, Chief Revenue Officer di Versa. “In qualità di leader delle soluzioni SASE, Versa è lieta di rafforzare la collaborazione con Alcatel-Lucent Enterprise per estendere la sicurezza Zero Trust a ogni punto di accesso della rete, garantendo un accesso sicuro ovunque e in qualsiasi momento a tutti gli utenti e i dispositivi, indipendentemente dalla loro posizione”.