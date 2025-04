Videocamere di sorveglianza: le proposte smart per esterni di EZVIZ

EZVIZ, azienda di tecnologia per una vita smart, comoda e sicura, presenta la sua nuova gamma di videocamere di sorveglianza Wi-Fi per esterni, progettate per rispondere alle esigenze di una realtà sempre più smart e connessa. I nuovi modelli confermano la missione dell’azienda di rendere accessibile a tutti una sicurezza intelligente e sostenibile, senza rinunciare al comfort quotidiano.

Intelligenza artificiale, tecnologia AOV e batteria smart sono le caratteristiche distintive delle nuove videocamere di sorveglianza EZVIZ

La novità principale della nuova linea è l’introduzione della modalità Always-On Video (AOV), una tecnologia all’avanguardia che ridefinisce gli standard della sicurezza domestica, garantendo una protezione continua e costante della casa. Mentre le videocamere di sorveglianza tradizionali si attivano solo al rilevamento di movimento, la nuova tecnologia AOV consente alle telecamere EZVIZ di catturare immagini a intervalli regolari, generando video time-lapse anche durante i periodi di inattività. Questo sistema garantisce una copertura visiva costante, fondamentale per una ricostruzione dettagliata. Quando poi viene rilevata la presenza di persone o veicoli, il sistema passa automaticamente alla registrazione in tempo reale, assicurando un livello di sorveglianza intelligente e reattiva.

Tutti i nuovi modelli sono stati progettati per offrire massima autonomia e minima manutenzione, grazie all’utilizzo di batterie ricaricabili ad alta capacità (fino a 10.400 mAh) che garantiscono fino a 180 giorni di operatività. Inoltre, la compatibilità con i pannelli solari EZVIZ permette una ricarica ecologica e continua, rendendo l’intero sistema ancora più sostenibile e indipendente dalla rete elettrica.

Le nuove videocamere di sorveglianza integrano sofisticati algoritmi di Intelligenza Artificiale capaci di distinguere con precisione tra persone e veicoli, riducendo i falsi allarmi e aumentando l’affidabilità del sistema. La connettività è garantita dal supporto al Wi-Fi 6, per una trasmissione stabile e fluida anche in ambienti esterni complessi. Inoltre, tutti i modelli sono compatibili con Amazon Alexa, Google Assistant e controllabili tramite l’app EZVIZ, per un’esperienza smart e totalmente personalizzabile.

I modelli con pannello solare incorporato per una sorveglianza sostenibile

Per chi è in cerca di una soluzione semplice ed efficace per la tranquillità della propria abitazione, le videocamere di sorveglianza EB5 e CB5 sono la scelta ideale ed ecologica che rivoluzionerà la sicurezza domestica. Con risoluzione 4K Ultra HD e alimentazione solare, i due modelli offrono protezione continua senza la necessità di cavi o ricariche frequenti. Il modello EB5 è dotato di pannello solare integrato da 1,4 W, mentre Ezviz CB5 vanta la stessa tecnologia solare con connessione Wi-Fi 6 per una comunicazione stabile e duratura. Entrambe le telecamere offrono visione notturna a colori, sirena di allarme e luci lampeggianti per dissuadere gli intrusi. Per ridurre i falsi allarmi, i due modelli sono equipaggiati con Intelligenza Artificiale per il rilevamento preciso di persone e veicoli. Grazie alla loro facile installazione e al design resistente alle intemperie (classificazione IP65), le due videocamere di sorveglianza sono la soluzione perfetta per il monitoraggio dell’area esterna all’abitazione. Inoltre, per un utilizzo ancora più semplice, EB5 e CB5 sono compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant e con l’app Ezviz sarà possibile avere un controllo da remoto visualizzando in tempo reale dal proprio smartphone tutto quello che accade nella propria casa.

Il monitoraggio a 360 gradi per un livello di sicurezza superiore

Lo spazio esterno è la zona più complessa da riuscire a controllare, per questo Ezviz ha lavorato per riuscire ad offrire delle soluzioni che riescono a monitorare in modo dettagliato ogni angolo dell’area. Per questo l’azienda presenta le videocamere di sorveglianza HB8 Lite e CB8 Lite progettate per offrire una visione a 360 gradi grazie alla testa motorizzata, queste telecamere si distinguono per la loro risoluzione avanzata, le funzioni intelligenti e la capacità di operare in totale autonomia, assicurando un monitoraggio continuo e minuzioso di tutta la zona esterna della casa.

Ezviz HB8 Lite è una telecamera Wi-Fi a batteria con risoluzione 2K+ ultra-nitida, progettata per garantire una protezione completa anche di notte, grazie alla visione notturna a colori. Integra un chip AI avanzato che consente il rilevamento intelligente di persone e veicoli e il tracciamento automatico dei movimenti, assicurando che ogni spostamento sospetto venga monitorato con precisione. La telecamera è anche dotata di una sirena e di luci stroboscopiche per difendere attivamente l’area, mentre la connessione Wi-Fi 6 garantisce streaming fluido in 4 Megapixel anche nelle zone più lontane. È resistente alle intemperie con certificazione IP65 e può essere alimentata tramite il pannello solare EZVIZ, offrendo un’autonomia senza pari.

Il modello CB8 Lite, con risoluzione 2K+, offre flessibilità e una protezione continua in ogni condizione, garantendo una visione chiara anche di notte grazie alla visione notturna a colori. Grazie alla tecnologia di rilevamento AI, distingue con precisione tra persone e veicoli, riducendo al minimo i falsi allarmi. Inoltre, la funzione di tracciamento automatico (Smart Tracking) segue i movimenti in tempo reale, garantendo un monitoraggio continuo e dettagliato. Come il modello Pro, la CB8 Lite è resistente alle intemperie (certificazione IP65) e compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per un controllo vocale semplice e intuitivo.

Le videocamere di sorveglianza per una visione chiara e dettagliata, perfette per controllare l’area esterna

Infine, per chi cerca una soluzione smart, discreta ma altamente efficiente, le videocamere di sorveglianza EB3 e CB3 sono il giusto compromesso.

EB3 con risoluzione 2K ultranitida e visione notturna a colori, offre immagini dettagliate e rilevamento intelligente dei movimenti, con avvisi precisi per garantire la massima sicurezza. Alimentata da una batteria da 5200 mAh, la telecamera assicura fino a 120 giorni di autonomia con una sola ricarica ed è compatibile con il pannello solare EZVIZ per un’alimentazione continua. Facile da installare grazie al suo design impermeabile, supporta anche la comunicazione bidirezionale e l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa per un controllo smart immediato. Le registrazioni possono essere archiviate su microSD o EZVIZ CloudPlay, con compressione video H.265 per una gestione efficiente dello spazio.

Ezviz CB3, invece, è dotata di risoluzione Full HD 1080p e visione notturna a colori, integra l’Intelligenza Artificiale per il riconoscimento accurato delle persone. Questa videocamera comprende anche un sistema di allarme attivo con sirena e luci lampeggianti per dissuadere gli intrusi ed è resistente alle intemperie grazie alla certificazione IP65. Facile da gestire tramite l’app EZVIZ, la CB3 AOV rappresenta una soluzione completa per la sicurezza della casa e degli spazi esterni.

Disponibilità delle nuove videocamere di sorveglianza EZBIZ

La nuova linea di videocamere di sorveglianza è disponibile da oggi in Italia nei migliori negozi di elettronica e fai da te, e online su Amazon.it.