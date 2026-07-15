LG UltraGear EVO AI 27GM950B arriva in Italia

nuovo monitor gaming , un display da 27 pollici di nuova generazione progettato per offrire un’esperienza immersiva e altamente performante non solo nel gaming, ma anche nella produttività e nella creatività. LG Electronics (LG) presenta il LG UltraGear evo AI 27GM950B , un display da 27 pollici di nuova generazione progettato per offrire un’esperienza immersiva e altamente performante non solo nel gaming, ma anche nella produttività e nella creatività.

Presentato in anteprima durante il CES 2026 e premiato con il CES Innovation Award 2026, il nuovo modello introduce la tecnologia Hyper Mini LED in risoluzione 5K, segnando un nuovo standard in termini di qualità visiva, velocità e versatilità, rendendo l’esperienza di gioco più immersiva e coinvolgente.

Hyper Mini LED LG: precisione assoluta per un gameplay senza distrazioni

La tecnologia Hyper Mini LED di LG utilizza un’architettura avanzata con numerose zone di dimming locale che consente un controllo della luce estremamente preciso, una luminosità molto elevata e prestazioni anti‑blooming evolute.

Il monitor integra infatti 2.304 zone di local dimming, pari a 1,5 volte quelle dei Mini LED tradizionali, garantendo una gestione ancora più accurata di contrasto e luminosità.

Questa precisione si traduce in immagini più nitide e dinamiche, con un significativo miglioramento di dettagli e contrasti.

LG UltraGear evo AI GM9 è certificato VESA DisplayHDR™ 1000 e raggiunge una luminosità di picco di 1.250 nit, mentre la copertura DCI-P3 al 99% assicura colori realistici e fedeli. Il risultato è una resa visiva che consente ai gamer di distinguere ogni elemento critico anche nelle fasi di gioco più intense, sia nei titoli AAA ad alta complessità grafica sia negli sparatutto più frenetici. L’elevata luminosità valorizza ogni scena, dalle esplosioni più spettacolari ai cieli notturni, dove i punti luce emergono con precisione da neri profondi, aumentando il coinvolgimento complessivo.

A queste performance contribuisce anche la tecnologia Zero Optical Distance, che riduce al minimo la distanza tra pannello e retroilluminazione LED, limitando la dispersione della luce. Questo migliora ulteriormente le prestazioni anti-blooming e riduce gli artefatti visivi tipici dei Mini LED ad alta risoluzione.

Grazie a queste soluzioni, il modello 27GM950B ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Anti Blooming, che attesta la capacità di ridurre l’effetto alone e garantire immagini più pulite, con neri profondi e contrasti vividi.

AI integrata: ogni dettaglio ottimizzato, in tempo reale

Tra gli elementi più distintivi del nuovo monitor spicca l’integrazione nativa di funzionalità avanzate di Intelligenza Artificiale, progettate per offrire ai gamer un vantaggio competitivo concreto e un livello di immersione superiore.

La funzione AI Upscaling 5K migliora automaticamente i contenuti fino alla risoluzione 5K senza richiedere aggiornamenti hardware o maggiore potenza della GPU, garantendo maggiore dettaglio e definizione senza aumentare la latenza.

A completare l’esperienza, intervengono la funzione AI Scene Optimization, che analizza il contenuto riprodotto e regola parametri come colore, nitidezza e contrasto in base alla scena; e la funzione AI Sound, che separa e ottimizza voci, effetti e suoni ambientali per offrire un’esperienza audio immersiva con simulazione fino a 7.1.2 canali, migliorando la percezione sonora durante il gioco.

Dual Mode: doppia modalità, massima performance

Il nuovo monitor gaming 27GM950B integra tecnologie avanzate che garantiscono immagini fluide e un gameplay sempre reattivo.

La funzione Dual Mode consente di passare facilmente da una modalità a 5K e 165Hz, ideale per esperienze visive cinematografiche, giochi narrativi e ad alto impatto grafico, a una modalità QHD a 330Hz, pensata per il gaming competitivo e titoli frenetici come FPS e racing. In entrambe le configurazioni, il tempo di risposta di 1 ms (GtG) e la compatibilità con NVIDIA® G‑SYNC® e AMD FreeSync™ Premium assicurano immagini fluide, riducendo tearing e stuttering anche nelle sessioni più intense.

Versatilità e connettività avanzata per gaming e creatività

Grazie alla combinazione di risoluzione elevata, precisione cromatica e funzionalità intelligenti, UltraGear™ evo AI 27GM950B si propone anche come una soluzione versatile non solo per i gamer, ma anche per professionisti e creator.

La presenza di DisplayPort 2.1 (UHBR20) e USB‑C con Power Delivery fino a 90W consente di trasferire dati ad alta velocità e alimentare un laptop tramite un singolo cavo, semplificando il passaggio tra dispositivi senza configurazioni aggiuntive.

Il monitor si distingue infine per un design pulito e orientato alle prestazioni, pensato per integrarsi perfettamente in postazioni gaming evolute, ed è stato premiato anche con il Red Dot Design Award 2026.