Scanner documentali: PFU lancia i nuovi Ricoh SP-2240N e SP-2230N per le aziende

PFU Limited, che detiene la principale quota di mercato globale negli scanner documentali, ha annunciato Ricoh SP‑2240N e Ricoh SP‑2230N: due scanner di documenti compatti progettati per offrire una scansione efficiente e affidabile nelle operazioni aziendali di tutti i giorni. Basati sulla tecnologia consolidata della serie Ricoh fi, i nuovi modelli di PFU offrono un equilibrio ottimale tra qualità e convenienza per organizzazioni di qualsiasi dimensione, con velocità di scansione fino a 40 ppm per lo SP‑2240N e 30 ppm per lo SP‑2230N.

Poiché le attività documentali di routine continuano a richiedere tempo prezioso, le aziende cercano modalità più semplici ed efficienti per digitalizzare le informazioni. Questi scanner sono progettati per ridurre il carico amministrativo e semplificare i flussi di lavoro quotidiani.

Flussi di lavoro più efficienti grazie a una scansione di qualità e ad alto valore

Gli scanner semplificano le attività documentali di routine offrendo prestazioni affidabili che combinano convenienza e qualità costante, risultando ideali per le aziende attente ai costi. Progettata per un utilizzo quotidiano regolare, la funzione Paper Protection, che include la tecnologia di monitoraggio dell’immagine in tempo reale, previene i danni ai documenti e garantisce un funzionamento affidabile per flussi di lavoro senza interruzioni. La gestione versatile dei documenti supporta i materiali aziendali standard, le carte in plastica e i fogli A3 piegati a metà. Il design compatto e l’ADF da 80 fogli consentono ai team di mantenere la produttività anche in ambienti d’ufficio con spazio limitato.

Precisione avanzata e qualità dell ’ immagine nitida

L’OCR avanzato e l’elaborazione delle immagini convertono più rapidamente i documenti acquisiti in dati utilizzabili, con meno correzioni manuali, riducendo rilavorazioni e ritardi nelle fasi successive. Grazie alla tecnologia PFU Clear Image Capture, gli scanner producono risultati nitidi e uniformi che supportano un’estrazione dei dati più rapida e una maggiore efficienza operativa. L’elaborazione intelligente delle immagini gestisce automaticamente regolazioni come il rilevamento del formato carta e la rotazione automatica, garantendo un output accurato indipendentemente dal tipo o dall’orientamento del documento. Riducendo errori e passaggi non necessari, si accorcia il tempo complessivo di elaborazione e i flussi di lavoro rimangono efficienti.

Digitalizzazione immediata e intuitive con un solo clic

I nuovi scanner offrono una digitalizzazione dei documenti pratica e immediata con un solo clic. Con il software PaperStream ClickScan migliorato, gli utenti possono acquisire e salvare i file subito selezionando “Scan” dal menu contestuale, con impostazioni preconfigurate in modo semplice. È inoltre possibile avviare la scansione con una singola pressione del pulsante integrato sullo scanner, rendendo la digitalizzazione tramite PC e quella direttamente dal dispositivo più rapida e intuitiva.

Il nuovo iiGA abilita una scansione flessibile senza PC in ambienti condivisi e multi‑utente

Basata sul nuovo SoC (System on a Chip) di nuova generazione iiGA, la funzione DirectScan migliorata²&³ offre una scansione rapida e intuitiva senza PC, direttamente dal dispositivo. Anche negli ambienti d’ufficio condivisi, iiGA mantiene elevate velocità di scansione supportando al contempo l’elaborazione avanzata delle immagini, incluso l’orientamento automatico.

Destinazioni come percorsi di salvataggio o destinatari email possono essere assegnate ai tre pulsanti integrati degli scanner, consentendo flussi di lavoro pratici con un solo tocco. I file acquisiti possono inoltre essere allegati immediatamente alle email, permettendo ai team di digitalizzare e condividere i documenti con meno passaggi manuali. Il risultato è un’esperienza di scansione fluida, efficiente e flessibile, progettata per gli ambienti di lavoro collaborativi di oggi.