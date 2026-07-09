40 anni di FRITZ!: quattro decenni di innovazione per la casa digitale

FRITZ! compie 40 anni. Quattro decenni durante i quali l’azienda berlinese ha contribuito a plasmare la casa digitale in Germania e in Europa. Come motore dell’innovazione e partner affidabile, dal soggiorno all’ufficio. Oggi sono oltre 25 milioni i FRITZ!Box in uso in tutto il mondo. Quello che nel 1986 era nato con l’obiettivo di rendere semplice una tecnologia di rete complessa è oggi una promessa di qualità europea: semplicità, sicurezza e affidabilità, con aggiornamenti gratuiti regolari da quarant’anni, senza compromessi. Sviluppato a Berlino. Prodotto in Europa. FRITZ! è il punto di riferimento per la casa digitale e la voce della sovranità digitale. Questo significa non solo proteggere gli utenti all’interno della rete domestica, ma anche promuovere standard aperti e condizioni quadro affidabili a livello europeo.

Quattro decenni di innovazione sviluppata internamente

La storia di FRITZ! inizia a Berlino nel 1986. Nel 1995 l’azienda lancia sul mercato FRITZ!Card, che semplifica radicalmente l’accesso alla comunicazione digitale in ambito domestico e professionale. Con l’introduzione del FRITZ!Box nel 2004 prende il via una vera rivoluzione: un unico dispositivo capace di integrare modem, router wireless, centralino telefonico e, oggi, anche hub per la smart home, destinato a cambiare in modo duraturo il networking domestico. Negli anni successivi FRITZ! amplia costantemente il proprio portafoglio di prodotti per la casa connessa: FRITZ!Repeater e le soluzioni Mesh garantiscono una copertura Wi-Fi stabile in tutta l’abitazione, i prodotti FRITZ! Smart Home introducono nuove possibilità per la gestione intelligente della casa e arrivano anche i modelli FRITZ!Box dedicati alle connessioni in fibra ottica. Un elemento decisivo del successo di FRITZ! è rappresentato anche dal supporto tecnico sviluppato internamente, che contribuisce in modo significativo alla fidelizzazione dei clienti.

Uno sguardo al futuro

Nel 2024 i fondatori hanno lasciato l’azienda per raggiunti limiti di età e FRITZ! ha accolto una nuova proprietà e un nuovo management. Nello stesso periodo è stato creato lo shop online ufficiale su fritz.com, lanciato nel 2025.

Oggi FRITZ! è presente in oltre 40 Paesi, dalla Namibia alla Nuova Zelanda. Nel suo mercato di riferimento, l’Europa, l’azienda è uno dei principali protagonisti nel settore delle tecnologie di rete affidabili, sicure e facili da utilizzare.

Sovranità digitale ed Europa



Fin dalla sua fondazione, FRITZ! si impegna attivamente per la diffusione di standard aperti e per la libertà di scelta delle apparecchiature terminali nella rete domestica. Con la fondazione della VTKE, l’azienda ha contribuito con successo all’introduzione del principio del modem libero in Germania. Attraverso la SAFENet Alliance, FRITZ! estende questo impegno al tema della sovranità digitale nella rete domestica, un ambito in cui il router riveste un ruolo centrale dal punto di vista della sicurezza e della stabilità. Inoltre, come membro del Broadband Forum e della Wi-Fi Alliance, FRITZ! partecipa attivamente allo sviluppo dei principali standard internazionali nel settore delle telecomunicazioni e della sicurezza digitale. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: promuovere interoperabilità, sicurezza e condizioni affidabili a tutela dei consumatori.

L’anno del 40° compleanno



FRITZ! celebra il suo quarantesimo compleanno insieme ai clienti, ai partner commerciali e ai propri collaboratori nel corso dell’intero anno. Uno dei momenti più importanti dell’anno sarà la presenza di FRITZ! a IFA Berlino, nella città dove l’azienda è nata e sul palcoscenico internazionale dell’innovazione tecnologica, nel Padiglione 7.2c – Stand 111