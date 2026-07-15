Ai Durst NEXT Honors sventola il tricolore

Innovazione, automazione, Industrial Intelligence e il futuro della produzione digitale sono stati i temi al centro del Durst NEXT Technology Festival, la due giorni con cui Durst Group ha celebrato il proprio 90° anniversario aprendo le porte dell’headquarter di Bressanone alla community internazionale. Tra i momenti più significativi, la prima edizione dei Durst NEXT Honors, riconoscimenti dedicati all’eccellenza dei clienti e alla rete globale di partner che si sono distinti per innovazione, qualità delle applicazioni e valore delle collaborazioni. Realtà che contribuiscono ogni giorno a far crescere il mondo della stampa digitale, accompagnando al tempo stesso lo sviluppo dell’azienda altoatesina. Le candidature, proposte dalle diverse divisioni di Durst Group operative worldwide, sono state valutate da una giuria internazionale che ha assegnato i premi in sedici diverse categorie. Tra i vincitori anche due aziende italiane: Newlab, a cui è stato conferito il premio per la categoria Partnership and Longevity, e Materia, che si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria Global Branding at Large Scale.

OLTRE QUARANT’ANNI DI FIDUCIA: DURST CELEBRA NEWLAB

Il premio Partnership and Longevity assegnato a Newlab sancisce una collaborazione che dura da oltre quarant’anni, nel corso dei quali il service bresciano ha installato oltre trenta sistemi Durst, continuando a investire nelle tecnologie più innovative e mettendo a segno anche diversi primati. È stata infatti proprio Newlab ad aggiudicarsi una delle prime installazioni mondiali della true flatbed P5 X. Inoltre, ha recentemente potenziato il proprio reparto produttivo con la nuova P5 500 S4. Soluzioni che hanno affiancato una flotta già composta da P5 350 HS, e P5 350 TEX iSUB. “Durante la premiazione mi è stato chiesto perché, dopo tutti questi anni, continuiamo a scegliere Durst”, racconta Giuliano Goffi, titolare di Newlab. “La risposta è semplice: quando investiamo in una nuova soluzione non acquistiamo soltanto una stampante, ma un pezzo di azienda. Oltre alla tecnologia, Durst garantisce un servizio eccellente che si traduce in serenità produttiva per noi, per i nostri collaboratori e per i nostri clienti”.

QUANDO L’INNOVAZIONE DIVENTA APPLICAZIONE: IL PREMIO DURST A MATERIA

Il premio Global Branding at Large Scale riconosce a Materia la capacità di dare forma a progetti di comunicazione visiva di grande impatto contraddistinti da qualità e innovazione tecnologica. Negli ultimi mesi l’azienda ha completato un importante piano di rinnovamento del proprio reparto stampa installando quattro sistemi Durst P5, subito impiegati nella realizzazione di commesse in ambito retail per grandi brand del lusso e per eventi internazionali, tra cui i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

“Salire sul palco del Durst NEXT per ricevere questo riconoscimento è stato inaspettato e, proprio per questo, ancora più apprezzato. Essere premiati da Durst, con cui collaboriamo da molti anni, è motivo di grande soddisfazione e conferma il valore di un rapporto costruito nel tempo su fiducia, qualità e continuità”, commenta Mattia Pelizzoni, General Manager di Materia.