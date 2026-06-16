Arrow Electronics è Microsoft Frontier Distributor in EMEA

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ottenuto la designazione di Frontier Distributor nell’ambito del Microsoft AI Cloud Partner Program.

La designazione di Frontier Distributor riconosce i distributori che contribuiscono costantemente al successo dei partner di canale grazie a caratteristiche di scalabilità, preparazione ed efficienza operativa. Riflette una solida maturità operativa, capacità di supportare i partner di canale e un impatto misurabile sui clienti.

Il risultato riflette il ruolo di Arrow nel supportare partner di canale e clienti con l’infrastruttura, i programmi e i servizi necessari per assicurare risultati utilizzando le tecnologie Microsoft.

Arrow supporta i partner di canale grazie ad ArrowSphere, la sua piattaforma di distribuzione digitale, insieme ai team regionali specializzati nelle attività tecniche, commerciali e di enablement in tutta l’area EMEA e nel Nord America. Nel novembre 2025, Microsoft ha nominato Arrow “Distribution Partner of the Year 2025”, riconoscendo il valore dell’offerta di AI di ArrowSphere, tra cui ArrowSphere Assistant. La designazione di “Frontier Distributor” consolida ulteriormente le capacità di Arrow nel supportare i partner di canale a sviluppare, implementare e scalare le soluzioni cloud e di AI di Microsoft in diversi mercati e settori.

“La designazione ottenuta come ‘Frontier Distributor’ di Microsoft riflette gli investimenti che Arrow continua a effettuare nel cloud, nell’AI e nell’abilitazione tecnica in tutto l’ecosistema di canale” – ha dichiarato Sophie Daval, director hyperscalers, global ArrowSphere di Arrow Enterprise Computing Solutions. “Dopo aver ottenuto il riconoscimento come ‘Distribution Partner’ dell’anno 2025 di Microsoft, questa nuova designazione consolida ulteriormente le nostre abilità nel supportare i partner di canale a semplificare l’adozione del cloud, supportare le implementazioni di AI e creare servizi scalabili basati sulle tecnologie Microsoft.”

“La qualifica di ‘Frontier Distributor’ riconosce i principali distributori di Cloud Solution Provider, come Arrow, che aiutano i partner ad accelerare in modo più efficace l’adozione e lo sviluppo di soluzioni cloud” – ha sottolineato Alex Zagury, CVP, global channel sales di Microsoft -. Questo riconoscimento riflette le capacità di Arrow nel creare differenziazione su larga scala e di fornire un valore concreto alle piccole e medie imprese.”