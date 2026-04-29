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    Arrow Electronics è stata premiata in quattro categorie ai Broadcom Partner Awards 2025

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    Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha reso noto di aver ricevuto quattro prestigiosi riconoscimenti nell’ambito dei Broadcom Partner Awards 2025, a conferma delle eccellenti prestazioni dimostrate nell’ecosistema della sicurezza

    Stephane Mermet, vice president sales, strategic growth solutions di Arrow Enterprise Computing Solutions nella regione EMEA
    Stephane Mermet, vice president sales, strategic growth solutions di Arrow Enterprise Computing Solutions nella regione EMEA

    Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha reso noto di aver ricevuto quattro prestigiosi riconoscimenti nell’ambito dei Broadcom Partner Awards 2025, a conferma delle eccellenti prestazioni dimostrate nell’ecosistema della sicurezza.

    Arrow ha ricevuto, per il terzo anno consecutivo, il Cybersecurity Aggregator Award, il Marketing Excellence Award, il Symantec Knight Program Award e il Tech Titan Award.

    I premi sono un riconoscimento del lavoro svolto da Arrow per aiutare i partner di canale ad accedere, fornire e ampliare il portfolio di soluzioni di sicurezza di Broadcom in tutta la regione EMEA. Attraverso i propri programmi, il supporto tecnico e commerciale, Arrow affianca i partner di canale nella gestione di sfide sempre più complesse e in rapida evoluzione.

    Stephane Mermet, vice president sales, strategic growth solutions di Arrow Enterprise Computing Solutions nella regione EMEA, ha affermato: “Ricevere quattro premi da Broadcom riflette chiaramente i progressi che abbiamo conseguito in tutta la regione. Il nostro obiettivo rimane quello di aiutare i partner di canale a sviluppare e potenziare le strategie di sicurezza, semplificando al contempo la distribuzione e l’adozione delle soluzioni in diversi ambienti”.

    “Siamo orgogliosi di premiare i vincitori dei Broadcom Partner Award 2025 per l’impegno e la dedizione dimostrata nel promuovere la trasformazione, instaurare relazioni solide e aiutare i clienti a ottenere risultati aziendali significativi”, ha dichiarato Laura Falko, head of global partner programs, marketing and experience di Broadcom. “Questi premi rendono omaggio ai partner che mettono in pratica con competenza i nostri valori di partnership, fornendo risultati end-to-end coerenti ai clienti – dalla guida nelle decisioni strategiche alla progettazione delle soluzioni più adeguate, fino all’implementazione e all’assistenza post-vendita.”

    I Broadcom 2025 Partner Awards premiano i più importanti partner di canale per i risultati e il contributo fornito nell’aiutare i clienti a raggiungere rapidamente i propri obiettivi di business. I vincitori del 2025 sono stati selezionati in base al ruolo nel promuovere la crescita, l’innovazione, l’eccellenza nel go-to-market e nell’investire in formazione e competenze tecniche. Ogni vincitore viene premiato per l’impegno nel fornire risultati eccellenti ai clienti.

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