Arrow Electronics ottiene la specializzazione Microsoft Azure Virtual Desktop

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ottenuto la specializzazione Microsoft Azure Virtual Desktop, una certificazione che attesta la profonda conoscenza, l’ampia esperienza e competenza di un partner di canale nell’implementazione, nella scalabilità e nella protezione dell’infrastruttura di desktop virtuali su Azure. Questo riconoscimento fa seguito alla specializzazione Infrastructure and Database Migration to Microsoft Azure, ottenuta da Arrow nel 2025.

La specializzazione Microsoft Azure Virtual Desktop può essere ottenuta solo dai partner di canale che soddisfano rigorosi criteri relativi al successo dei clienti e alla formazione del personale interno, oltre a superare un audit di terze parti sulle tecniche di implementazione di Azure Virtual Desktop.

La certificazione testimonia le capacità di Arrow di supportare le organizzazioni partner di canale nella digitalizzazione del proprio ambiente di lavoro, fornendo soluzioni di desktop virtuale sicure, scalabili ed economicamente vantaggiose attraverso Azure.

Sophie Daval, global director of public cloud enterprise computing solutions di Arrow, ha dichiarato: “Ottenere la specializzazione Microsoft Azure Virtual Desktop rappresenta un traguardo significativo per Arrow. Potenzia il nostro impegno nel supportare i partner di canale nella fornitura di soluzioni per il modern workplace che favoriscano produttività e sicurezza. Attraverso ArrowSphere, miglioriamo l’esperienza dei partner di canale semplificando la gestione del cloud e consentendo l’erogazione senza soluzione di continuità di soluzioni multi-vendor su un’unica piattaforma integrata. In qualità di uno dei principali aggregatori di hybrid cloud e AI nel canale, Arrow continuerà a fornire gli strumenti, le competenze e le risorse di cui i partner di canale hanno bisogno per avere successo nell’era del cloud AI-native.”

Supportare il lavoro remoto in sicurezza per i dipendenti è oggi più importante che mai. Microsoft Azure Virtual Desktop è una soluzione che si integra perfettamente con gli altri prodotti Microsoft e consente ai clienti di implementare desktop virtuali in modo scalabile, sicuro ed economico.

I partner di canale con competenze validate nell’implementazione di Azure Virtual Desktop possono aiutare i clienti a distribuire la soluzione e a orientarsi tra le efficienze di licensing offerte, così da fornire la soluzione più efficiente per la loro organizzazione.

Andrew Smith, general manager, partner program management di Microsoft, ha sottolineato: “La certificazione Microsoft Azure Virtual Desktop mette in evidenza i partner che sono considerati i più competenti nell’implementazione di Azure Virtual Desktop su Azure. Arrow Electronics ha dimostrato chiaramente di possedere sia le competenze sia l’esperienza necessarie per offrire ai clienti un percorso di transizione verso il desktop-as-a-service in modo scalabile, sicuro e conveniente.”

Specializzazioni come Microsoft Azure Virtual Desktop e Infrastructure and Database Migration to Microsoft Azure consentono ad Arrow di distinguersi, ampliando la gamma di applicazioni disponibili per i partner di canale. Attraverso ArrowSphere, Arrow consente alle aziende di gestire il proprio business e le operazioni cloud all’interno di un’unica piattaforma digitale. Le solide funzionalità cloud della piattaforma consentono la progettazione, l’erogazione e la supervisione di servizi multi-vendor, trasformandoli in soluzioni pronte per l’implementazione con provisioning automatizzato.