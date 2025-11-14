Arrow Electronics riceve il riconoscimento  “Microsoft Distribution Partner of the Year 2025” 

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha ottenuto il riconoscimento di “Microsoft Distributor Partner of the Year 2025”. L’azienda è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello globale per aver dimostrato eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti basate sulla tecnologia Microsoft. Arrow è stata premiata come Distributor Partner of the Year 2025 in virtù della propria offerta ArrowSphere AI, che include ArrowSphere Assistant e che supporta i partner di canale Microsoft nel promuovere una crescita sostenibile attraverso un sistema di vendita proattivo e un’esecuzione basata sugli insight.

“Il riconoscimento riflette l’incredibile lavoro che il nostro team svolge ogni giorno. Arrow ha abbracciato il futuro e sta offrendo soluzioni innovative come ArrowSphere AI che conferiscono maggiori possibilità ai nostri clienti e ridefiniscono il concetto di innovazione”, ha affermato Eric Nowak, Global President della divisione Enterprise Computing Solutions di Arrow. “Sono davvero orgoglioso delle abilità del nostro team nel creare soluzioni innovative in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti e che accelerano la crescita di Microsoft e del settore tecnologico in generale”.

I Microsoft Partner of the Year Awards premiano i partner Microsoft che hanno sviluppato e fornito applicazioni, servizi, device e soluzioni di AI innovative Microsoft Cloud eccezionali nel corso dell’ultimo anno. I premi sono stati suddivisi in varie categorie e i premiati sono stati selezionati tra più di 4.600 candidature provenienti da oltre 100 paesi.

Arrow continua a consolidare la propria leadership come partner Microsoft di fiducia, consentendo ai propri clienti di utilizzare le piattaforme cloud e AI di Microsoft per accelerare la rispettiva crescita.