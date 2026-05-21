ASUS e ASUSTOR insieme: nascono i Micro-Datacenter per la sovranità digitale delle piccole imprese italiane

ASUS e ASUSTOR rinnovano la partnership con una soluzione integrata in grado di rispondere ai bisogni in ambito IT del 94,5% delle attività produttive e delle imprese di servizi in Italia*. L’unione tra l’eccellenza di ASUS nel computing e l’esperienza di ASUSTOR nello storage ha, infatti, dato vita a un ecosistema tecnologico performante che concentra, in volumi estremamente contenuti, funzionalità finora appannaggio esclusivo dei grandi data center e che ora vengono messe a disposizione anche delle micro imprese, vera ossatura del sistema produttivo del nostro paese.

Combinando la potenza di calcolo dell’ASUS NUC 16 Pro, un potente mini PC basato su processori Intel Core Ultra Series 3 e ottimizzato per gestire i carichi di lavoro complessi e l’autonomia degli agenti AI, con la versatilità dei nuovi Lockerstor Gen2+, NAS d’avanguardia dotati di connettività nativa Dual-5GbE e ben 4 slot per unità NVMe per prestazioni di caching e archiviazione senza compromessi, i Micro-Datacenter si propongono come le piattaforme definitive per la trasformazione digitale in locale. Queste soluzioni, infatti, assicurano un accesso sempre rapido agli asset aziendali, garantiscono alle micro imprese la piena sovranità sui propri dati e consentono al contempo un significativo risparmio economico strutturale e duraturo.

Il vero valore aggiunto che i Micro-Datacenter firmati ASUS e Asustor sono in grado di offrire risiede nella perfetta integrazione fisica e logica tra le due unità. Grazie alle due porte Ethernet 2.5 GbE che i NUC 16 Pro mettono a disposizione, è possibile beneficiare di una corsia preferenziale ad alta velocità per il collegamento ai NAS ASUSTOR della serie Lockerstor Gen2+, assicurando che le operazioni di scrittura/lettura dei dati, i backup e il caching NVMe avvengano su un canale riservato, senza interferire con le attività degli utenti.

La rete aziendale e l’accesso ai servizi (Cloud, Chat, VoIP), infatti, vengono gestiti dalla porta Ethernet primaria del NUC, assicurando che la connettività del gruppo di lavoro sia sempre fluida, sicura e priva di latenze dovute al movimento di ingenti volumi di dati. Questo isolamento logico e fisico non solo massimizza le prestazioni della connettività 5GbE dei NAS della serie Lockerstor Gen2+, ma eleva gli standard di sicurezza e affidabilità dell’intera infrastruttura, offrendo alle imprese di qualsiasi dimensione un livello di gestione del network tipico dei sistemi enterprise.

I nuovi Micro-Datacenter consentono di operare nativamente in ambiente Windows, garantendo agli utenti un’interfaccia familiare e la massima compatibilità con i gestionali e le applicazioni già in uso. La loro adozione permette di trasformare radicalmente il modo in cui le piccole realtà gestiscono i loro flussi di lavoro, grazie alla possibilità di installare e sfruttare un ecosistema di servizi che consente di ridurre drasticamente i costi operativi legati ai canoni cloud. Sfruttando la potenza di calcolo locale offerta dall’ASUS NUC 15 Pro, le imprese possono infatti installare suite collaborative, come ONLYOFFICE Workspace o Nextcloud, che integrano strumenti per la produttività, la comunicazione e la gestione documentale in un’unica piattaforma, ma anche centralini VoIP con cui gestire in modo avanzato telefonate, chat, videocall e molto altro ancora.

In un’epoca di crescente attenzione alla cyber-sicurezza, questo tipo di infrastruttura consente anche un controllo totale sulla gestione delle password aziendali e sulla creazione di tunnel VPN dedicati, fondamentali per abilitare lo smart working in totale sicurezza. L’ecosistema si completa poi con la gestione intelligente degli asset e dei backup: mentre il NUC governa la logica dei servizi, la capacità di archiviazione offerta dai NAS ASUSTOR funge da cassaforte digitale, dove file multimediali e database critici vengono salvaguardati attraverso procedure di backup automatizzate, assicurando la sovranità assoluta sui propri dati, massima affidabilità ed elevate prestazioni.

Oltre alla ridondanza fisica dei dati, la soluzione eleva anche gli standard di protezione grazie al sistema operativo ADM dei NAS ASUSTOR, che offre il supporto alla Crittografia Post-Quantistica (PQC), una tecnologia d’avanguardia in grado di mantenere i dati al sicuro, non solo dalle minacce attuali, ma anche dalle future capacità di calcolo dei computer quantistici.

Infine, per rispondere al meglio alle diverse esigenze delle imprese, è possibile declinare autonomamente questi Micro-Datacenter in differenti configurazioni, tutte accomunate dal cuore tecnologico dell’ASUS NUC 16 Pro abbinato a un NAS ASUSTOR, selezionato in base alle specifiche richieste di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda l’ASUS NUC 16 Pro, che è disponibile in versione barebone, quindi, da completare con RAM e SSD in base alle proprie necessità, è possibile scegliere tra differenti opzioni con prezzi a partire da 489 € per il modello con processore Core 3 304, per arrivare fino a 719 € per quello con CPU Core 7 350.

Sul fronte dei NAS, chi cerca la massima compattezza senza rinunciare alla ridondanza dei dati, può optare per l’ASUSTOR Lockerstor 2 Gen2+, che offre 2 alloggiamenti per HDD ad alta capacità in configurazione RAID 1. Per necessità di archiviazione più ampie, la variante con Lockerstor 4 Gen2+ mette a disposizione 4 bay per HDD e, grazie alla flessibilità del RAID 5, consente di raggiungere fino a 96 TB** di spazio utile, garantendo un livello superiore di resilienza. Infine, per le realtà che necessitano della massima capacità, la soluzione top di gamma abbina l’ASUS NUC 15 Pro al Lockerstor 6 Gen2+, con 6 alloggiamenti per HDD e supporto alle configurazioni RAID 5, 6 e 10, per una capacità potenziale fino a 160 TB***. I prezzi dei NAS Asustor della serie Lockerstor Gen2+ partono da 640€.

* fonte: https://www.istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C14.pdf

** utilizzando 4 unità da 32 TB

*** utilizzando 6 unità da 32 TB configurate in RAID 5