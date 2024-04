Avaya offre “Innovazione senza Interruzione”

Garantire una customer experience adeguata e vincente è tra gli obiettivi principali delle aziende. Per raggiungere questo obiettivo, Avaya, specialista globale nelle soluzioni di customer experience e di comunicazione, conferma ed amplia il suo impegno sulla soluzione Avaya Experience Platform (AXP), una piattaforma unica e unificata che comprende le soluzioni per la customer experience (CX).

La decisione è coerente con la visione di Avaya “Innovation Without Disruption” – ovvero, Innovazione senza interruzioni e discontinuità – che consente di accelerare la roadmap dei prodotti e rende più facile per i clienti Enterprise innovare in continuità, offrire esperienze memorabili sia ai clienti sia ai dipendenti, puntando ad una crescita aziendale misurabile.

Avaya ha inoltre annunciato Avaya Communication and Collaboration Suite. La suite di soluzioni offre ai clienti esperienze di comunicazione e collaborazione fluide che consentono di connettersi con persone e strumenti, tutti in un unico luogo: incontrarsi, chiamare, chattare, condividere file, gestire attività e altro ancora.

La strategia dell’azienda consiste nell’offrire ai clienti la possibilità di scegliere il percorso più adatto alle esigenze della propria azienda, che si tratti di cloud pubblico, cloud privato o restare on-premise. I clienti possono così scegliere l’opzione più adatta a loro e ai propri dipendenti.

Avaya Experience Platform

Da oggi i clienti Avaya possono contare su AXP. AXP consente ai team aziendali di migliorare l’esperienza dei clienti, dei dipendenti e i risultati aziendali, offrendo funzionalità CX da un’unica piattaforma, indipendentemente dal fatto che sia distribuita on-premise, nel cloud privato o nel cloud pubblico.

Per facilitare ai clienti la selezione delle offerte più adatte alle proprie esigenze aziendali, Avaya ha semplificato ed aggiornato i nomi delle soluzioni esistenti. Le nuove denominazioni delle soluzioni presenti in Avaya Experience Platform sono pertanto:

AXP)On-Prem (in precedenza Avaya Call Center Elite)

AXP Private Cloud (in precedenza Avaya Enterprise Cloud)

AXP Public Cloud (in precedenza Avaya Experience Platform CCaaS)

Le soluzioni AXP sono progettate per semplificare l’integrazione con i servizi cloud, facilitando le innovazioni già esistenti e quelle future. In particolare, le innovazioni relative ai canali digitali, al self-service, all’assistenza assistita, alle iniziative per i dipendenti connessi, al coinvolgimento della forza lavoro, all’orchestrazione del customer journey e all’assistenza proattiva ai clienti, il tutto supportato da solide tecnologie di intelligenza artificiale.

L’approccio dell’azienda si basa su un’architettura software che consente ai clienti di integrare nuove funzionalità nell’infrastruttura esistente su base incrementale, eliminando la necessità di approcci dirompenti del tipo “rip-and-replace” che possono causare un’interruzione dell’attività e un calo significativo delle prestazioni aziendali.

“Offriremo un’unica piattaforma a tutti i clienti attraverso il nuovo portafoglio integrato Avaya Experience Platform, che rafforza il nostro vantaggio di ‘Innovazione senza interruzioni’”, ha dichiarato Soren Abilgaard, EVP e CTO di Avaya. “Il riallineamento delle nostre soluzioni sotto AXP supporta la nostra strategia di innovazione CX, in cui i clienti possono scegliere il loro percorso ed aggiungere i miglioramenti over-the-top che si adattano meglio alle loro esigenze“.

Communication and Collaboration Suite

Grazie all’introduzione di Avaya Communication and Collaboration Suite, i clienti Avaya saranno in grado di valorizzare le soluzioni di comunicazione esistenti grazie alla possibilità di integrarle con la piattaforma di collaborazione leader a loro scelta. Integrando nuove tecnologie, come il miglioramento della connettività dei team e l’integrazione dell’intelligenza artificiale per operazioni più efficienti, le aziende possono offrire soluzioni innovative senza stravolgere la tecnologia che già utilizzano.

“La nostra strategia ‘Innovazione senza interruzioni’ continua ad essere apprezzata dai nostri clienti“, commenta Alan Masarek, CEO di Avaya. “Abbiamo ascoltato attentamente le loro esigenze e abbiamo realizzato la Communication and Collaboration Suite per fornire ai nostri clienti la flessibilità e l’agilità di cui hanno bisogno per soddisfare le richieste in continua evoluzione dei dipendenti“.

All’interno della Communication and Collaboration Suite, i clienti possono scegliere il percorso di employee experience tra diverse opzioni:

On-Prem Avaya continua a fornire supporto per Avaya Aura e IP Office , consentendo ai clienti di continuare a potenziare e preservare i propri sistemi di comunicazione avanzati. I clienti possono beneficiare di una maggiore affidabilità per migliorare i sistemi di comunicazione avanzati on-premise, mantenendo una connettività continua e migliorando la continuità operativa.

continua a fornire supporto per e , consentendo ai clienti di continuare a potenziare e preservare i propri sistemi di comunicazione avanzati. I clienti possono beneficiare di una maggiore affidabilità per migliorare i sistemi di comunicazione avanzati on-premise, mantenendo una connettività continua e migliorando la continuità operativa. Cloud Privato : Avaya Enterprise Cloud , consente di utilizzare l’efficienza di una soluzione cloud di comunicazione solida e gestita su Microsoft Azure , garantendo una maggiore sicurezza ed efficienza per le operazioni aziendali. Avaya Aura resta la soluzione base per costruire un percorso verso il cloud privato.

: , consente di utilizzare l’efficienza di una soluzione cloud di comunicazione solida e gestita su , garantendo una maggiore sicurezza ed efficienza per le operazioni aziendali. Avaya Aura resta la soluzione base per costruire un percorso verso il cloud privato. Cloud Pubblico: Avaya Cloud Office by Ring Central consente ad aziende di ogni dimensione di migliorare l’esperienza di dipendenti e clienti con semplicità, facilità d’uso e attraverso una soluzione personalizzata. Nell’ambito della partnership strategica tra Avaya e RingCentral, Avaya Cloud Office by Ring Central è la soluzione UCaaS esclusiva di Avaya nelle aree geografiche in cui è disponibile.

Nell’ambito delle possibili integrazioni della propria piattaforma di collaborazione, l’azienda ha recentemente annunciato anche una nuova partnership con Zoom Workplace, la piattaforma di collaborazione AI di Zoom a breve disponibile sul mercato.

“Il lancio della Communication and Collaboration Suite segna un significativo progresso, in quanto integra le soluzioni leader di mercato di Avaya e quelle dei suoi partner strategici che mantengono la promessa di innovare senza stravolgere le tecnologie esistenti“, ha dichiarato Zeus Kerravala, Founder and Principal Analyst di ZK Research. “In un’epoca in cui si trascorrono molte ore al giorno in videochiamate, spesso passando da una soluzione di collaborazione all’altra, la Communication and Collaboration Suite emerge come punto di riferimento per un’integrazione efficiente. Integrando la propria offerta UC in un’unica soluzione, l’azienda non solo risponde alle esigenze in evoluzione dei clienti e dei loro dipendenti, ma offre anche una soluzione unica che semplifica il complesso spazio di lavoro digitale. Questo consolidamento è destinato a ridefinire il modo in cui le aziende promuovono la collaborazione, garantendo un’interazione perfetta tra le diverse soluzioni di collaborazione e migliorando la produttività degli ambienti di lavoro virtuali“.