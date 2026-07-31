Axitea rafforza la propria offerta tecnologica con l’acquisizione di Digitronica.IT

Axitea, Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese, ha acquisito Digitronica.IT, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni software per la gestione integrata della sicurezza aziendale.

Con questa operazione, la terza acquisizione completata nel 2026 dopo quelle di Surveye ed ECI Elettronica, il Gruppo Axitea prosegue nel proprio percorso di crescita, confermando una strategia industriale orientata a rafforzare competenze tecnologiche, capacità di integrazione e presidio dell’intero ciclo di vita della sicurezza. Con le prime due operazioni, Axitea ha consolidato le capacità di system integration e di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti.

L’ingresso di Digitronica.IT porta nel Gruppo Axitea un know-how distintivo nello sviluppo di piattaforme applicative per la security, con soluzioni dedicate ad ambiti quali identity management, controllo accessi, gestione visitatori, gestione credenziali, supervisione centralizzata e integrazione dei sistemi di sicurezza. Tutte queste soluzioni sono pensate per rispondere alle esigenze di organizzazioni complesse, multi-sito e caratterizzate da elevate necessità di controllo, tracciabilità e gestione in tempo reale.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita del Gruppo Axitea, sostenuto dal suo azionista di maggioranza Argos, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento dell’azienda come piattaforma di riferimento nel mercato italiano della sicurezza integrata. La strategia punta a combinare crescita organica e acquisizioni mirate, valorizzando competenze complementari in ambiti chiave quali system integration, installazione e manutenzione di impianti elettronici, sviluppo software e gestione operativa della sicurezza.

Grazie all’acquisizione di Digitronica.IT, che vanta un fatturato di 7.2 milioni di euro e 32 collaboratori, il Gruppo Axitea arriva oggi a superare i 1.000 dipendenti, con più di 18.500 clienti e ricavi che sfiorano i 110 milioni di euro.

Marco Bavazzano, CEO del Gruppo Axitea, ha dichiarato: “L’acquisizione di Digitronica.IT rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita, rafforzando la nostra capacità di trasformare la sicurezza in un asset strategico integrato, intelligente e sempre più vicino alle esigenze operative delle imprese. Dopo Surveye ed ECI Elettronica, questa nuova operazione consolida il nostro modello industriale, unendo competenze tecniche, capacità progettuali, presenza sul territorio e sviluppo software per offrire soluzioni di sicurezza sempre più evolute, efficaci e scalabili”.

Andrea Pavesi Partner di Argos, ha commentato: “Questa acquisizione conferma la solidità della strategia buy-and-build di Axitea. L’ingresso di Digitronica.IT rafforza la componente software del Gruppo e contribuisce a costruire una piattaforma sempre più integrata, tecnologica e scalabile nel mercato della sicurezza. Dopo il rafforzamento delle competenze di integrazione e installazione, questa operazione aggiunge un tassello strategico al percorso di crescita industriale che stiamo sostenendo.”

Giorgio Danieli, cofondatore di Digitronica.IT, ha commentato: “Per Digitronica.IT l’ingresso nel Gruppo Axitea rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso costruito negli anni attorno a competenze software, innovazione e attenzione alle esigenze reali dei clienti. Entriamo a far parte di un progetto industriale solido e ambizioso, che ci permetterà di ampliare le nostre capacità e di contribuire allo sviluppo di soluzioni di sicurezza sempre più integrate, scalabili e orientate al futuro.”