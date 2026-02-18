Axitea sostiene “Stelle nello Sport”: anche nel 2026 al fianco delle comunità locali tra passione sportiva e solidarietà

Axitea, Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese e società a maggioranza Argos, rinnova anche per il 2026 il suo sostegno all’iniziativa “Stelle nello Sport”, progetto nato nel 2000 per sostenere e valorizzare lo sport ligure e le sue eccellenze, con un occhio attento alla solidarietà. Una scelta che conferma l’impegno dell’azienda nel supportare le comunità locali e nel sostenere valori quali inclusione, responsabilità sociale e vicinanza alle persone.

Il prossimo martedì 24 febbraio alle ore 12:30, presso la sede di Fondazione Carige (Via D. Chiassone, 10, Genova), è stato fissato il lancio ufficiale di Stelle nello Sport 2026, al quale l’azienda prenderà parte per consolidare il proprio impegno al fianco dello sport ligure e dei suoi valori.

Già lo scorso anno, Axitea aveva partecipato all’Asta delle Stelle 2025, l’iniziativa benefica che trasforma la passione sportiva in solidarietà concreta, mettendo a disposizione una maglia ufficiale autografata da Rafael Leao, una delle stelle più brillanti della Serie A e del calcio europeo.

Il ricavato dell’asta è stato interamente devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS – Terapia del dolore e cure palliative, impegnata nell’assistenza e nelle cure palliative per persone con malattie inguaribili e nel supporto alle loro famiglie.

“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che da 27 anni promuove non solo l’eccellenza sportiva, ma soprattutto i valori di inclusione, solidarietà e responsabilità verso la comunità”, ha dichiarato Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “Lo sport è un potente fattore educativo e di coesione sociale. Con questa iniziativa vogliamo contribuire concretamente a una causa fondamentale come le cure palliative, affiancando l’impegno quotidiano della Fondazione Ghirotti nel dare dignità e sollievo a chi affronta momenti difficili insieme alle proprie famiglie”.

Stelle nello Sport ha compiuto lo scorso anno 27 anni di attività. Un percorso fatto di costanza, continua ricerca del miglioramento e cura del dettaglio, con l’obiettivo di aiutare e sostenere le realtà del territorio e promuovere le eccellenze sportive in Liguria. Il progetto include persone di tutte le età e abilità e valorizza il fondamentale lavoro di Associazioni e Istituzioni sul territorio, promuovendo cultura, inclusione e solidarietà attraverso lo sport.