Barracuda premia i successi dei partner a Discover26 EMEA

Dal 19 al 21 maggio si è tenuta a Malta la nona edizione di Discover26, l’evento annuale di punta per il canale di Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di cybersecurity che offre una protezione completa dalle minacce complesse per aziende di ogni dimensione, che ha visto la partecipazione di circa 200 rappresentanti di MSP, rivenditori/VAR, distributori e partner ibridi provenienti da tutta la regione.

Oltre ad affrontare temi di attualità riguardanti gli attuali trend del mercato, durante l’incontro i partecipanti hanno avuto modo di entrare in contatto con il team esecutivo di Barracuda, tra cui il CEO Rohit Ghai, e di approfondire la roadmap aziendale nonché le ultime innovazioni trasversali alle diverse soluzioni, dalla sicurezza dell’e-mail, delle applicazioni e del cloud fino alla protezione dei dati e alla sicurezza delle reti.

In questo contesto, BASE, società di servizi tecnologici e di consulenza, è stata nominata Regional Partner of the Year per l’Italia, distinguendosi per le solide performance e il costante impatto sul business dimostrati nel corso dell’anno. Il riconoscimento premia infatti la notevole crescita registrata dall’azienda, con un incremento del 26% del fatturato complessivo anno su anno, a dimostrazione di un’eccellente capacità esecutiva, di un chiaro focus strategico e dell’abilità nell’accelerare lo sviluppo in un mercato molto dinamico.

Grazie alla profonda competenza nel settore e a una solida strategia di go-to-market, BASE ha ampliato significativamente la propria presenza sul territorio italiano. Un’espansione che riflette non solo l’eccellenza commerciale dell’azienda, ma anche una visione a lungo termine e una collaborazione con Barracuda fondata sulla fiducia reciproca, che si è tradotta in risultati misurabili e nella creazione di valore duraturo.

“Ricevere il riconoscimento di Regional Partner of the Year per l’Italia è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Questo premio rappresenta il risultato del lavoro quotidiano di tutte le persone di BASE, della fiducia che i nostri clienti continuano ad accordarci e di una partnership con Barracuda costruita negli anni su competenza, collaborazione e obiettivi condivisi”, commenta Mirco Mosti, Responsabile Commerciale di BASE.

“Essere premiati in un mercato altamente competitivo conferma la validità della strategia che abbiamo scelto: affiancare le aziende con un approccio consulenziale, aiutandole a migliorare la propria resilienza informatica attraverso soluzioni efficaci, servizi gestiti e competenze specialistiche”, continua Mosti. “Ringraziamo Barracuda per questo importante riconoscimento e per una visione della cybersecurity che condividiamo pienamente: trasformare le sfide della sicurezza informatica in un percorso concreto di crescita, innovazione e continuità operativa per i clienti”.

“Siamo entusiasti dei successi ottenuti da BASE“, dichiara Giovanni Goduti, SVP International Sales di Barracuda. “I partner sono essenziali per raggiungere l’obiettivo di semplificare la cybersecurity e aiutare le organizzazioni a diventare cyber resilienti in un mondo in cui i rischi legati alla sicurezza informatica sono in continuo aumento. Ogni anno cogliamo con gioia questa opportunità per ricordare ai nostri partner quanto il loro ruolo sia fondamentale”.