Batzone arriva in Italia con Attiva

Attiva annuncia la partnership con Batzone, azienda attiva nella produzione di batterie ricaricabili al litio, per la distribuzione esclusiva sul mercato italiano. A partire da aprile, i consumatori italiani avranno accesso a una tecnologia all’avanguardia destinata a ridefinire gli standard del settore.

Batzone combina perfettamente tecnologia avanzata, efficienza energetica e rispetto per l’ambiente. Grazie alla tecnologia agli ioni di litio e alla pratica ricarica USB-C, queste batterie di ultima generazione rappresentano un’alternativa ecologica e intelligente rispetto alle tradizionali pile alcaline usa e getta.

Ogni batteria Batzone può sostituire fino a 1000 batterie monouso, offrendo una durata incredibile e un risparmio concreto nel tempo. Questo si traduce in benefici reali in molti contesti d’uso: nei giocattoli, ad esempio, migliorano le prestazioni e prolungano il divertimento, rendendo l’esperienza più continua e soddisfacente.

“Siamo entusiasti di collaborare con Batzone”, dichiara Paolo Pietribiasi, Responsabile acquisti di Attiva Plus. “Le loro batterie rappresentano una rivoluzione nel settore: offrono prestazioni superiori, facilità di ricarica e un impatto ambientale ridotto. Siamo certi che il mercato italiano accoglierà con entusiasmo questa innovazione.”

Entusiasmo di cui è partecipe anche Patton Leung, Global Sales President che dichiara:

“La partnership con Attiva S.p.A. segna un passo fondamentale nella strategia globale di Batzone. Un impegno focalizzato su innovazione e sostenibilità, in perfetto accordo con la visione ‘Plug into Green’ che ci distingue. Grazie all’eccellente rete distributive di Attiva e alla sua profonda conoscenza del mercato locale, accelereremo la sostituzione delle batterie monouso. Attraverso il nostro ecosistema intelligente, offriremo ai consumatori italiani una scelta più efficiente e responsabile per il futuro del pianeta. Questa collaborazione spingerà l’Italia verso l’obiettivo di ‘zero-waste batteries’ e costituirà un esempio per il mercato europeo. Un ringraziamento speciale al co-fondatore Hardy Rock per il supporto e aver reso questa nuova collaborazione possibile”.

Tecnologia avanzata per un nuovo standard di ricarica

Al cuore delle batterie Batzone si trova un chipset MCU proprietario di terza generazione, frutto di anni di ricerca. Questa tecnologia intelligente ottimizza la gestione dell’energia, garantendo massima efficienza e una vita utile prolungata. Le batterie Batzone sono inoltre compatibili con qualsiasi cavo USB-C e supportano molteplici protocolli di ricarica, assicurando velocità e sicurezza in ogni situazione.

Un successo internazionale già consolidato