Brian Lanigan nominato Chief Partner Officer @ Commvault

Commvault, specialista nella resilienza unificata su scala enterprise, ha nominato Brian Lanigan come Chief Partner Officer. Riportando direttamente a Geoff Haydon, President of Customer and Field Operations, Brian Lanigan guiderà la Global Partner Organization di Commvault, definendo la strategia mondiale dell’azienda e ampliando l’ecosistema di hyperscaler, managed service provider (MSP), distributori, reseller, system integrator e partner tecnologici strategici.

Brian Lanigan porta in Commvault oltre vent’anni di esperienza nella creazione e sviluppo di organizzazioni di partner performanti nei settori della cybersecurity e del software enterprise. Ha ricoperto ruoli di leadership in SentinelOne, Lacework, Splunk e HP Software, guidando una crescita significativa trainata dai partner, rafforzando alleanze strategiche e ampliando gli ecosistemi di cloud e servizi gestiti.

“I partner sono fondamentali per la nostra strategia di crescita e per aiutare i clienti a migliorare la resilience readiness in uno scenario AI e cyber sempre più complesso,” dichiara Geoff Haydon, President of Customer and Field Operations di Commvault. “Brian porta in azienda una significativa expertise in tema di cybersecurity, forte delle competenze più adatte per definire programmi partner di livello mondiale e generare risultati di business misurabili. La sua leadership ed esperienza lo rendono la persona ideale per guidare il prossimo capitolo della crescita dell’ecosistema di partner di Commvault.”

“Commvault si è affermata come punto di riferimento di fiducia nel campo dell’intelligenza artificiale e della cyber resilienza, e sono entusiasta di entrare a far parte del team in un momento così importante per clienti e partner,” sottolinea Brian Lanigan. “Non vedo l’ora di collaborare con il nostro ecosistema di partner globale per creare nuove opportunità di crescita, garantire risultati eccezionali ai clienti e ampliare il valore che Commvault offre alle aziende di tutto il mondo.”