Brother è tra i “Clarivate Top 100 Global Innovators 2026” per il nono anno

Brother è tra i vincitori del riconoscimento “Clarivate Top 100 Global Innovators 2026”, che premia le 100 organizzazioni leader a livello mondiale nella ricerca tecnologica e nell’innovazione. Per Brother si tratta della nona volta.

Ogni anno Clarivate, azienda globale attiva nei servizi basati sull’analisi dei dati e informazioni, seleziona le realtà che si distinguono maggiormente per la capacità di innovare e di generare valore attraverso la proprietà intellettuale. La classifica viene elaborata sulla base di un’analisi rigorosa e oggettiva dei dati brevettuali contenuti nel Derwent World Patents Index (DWPI) e nella piattaforma di analisi Derwent Innovation, insieme a criteri di valutazione proprietari sviluppati dalla stessa Clarivate.

Il riconoscimento viene assegnato alle organizzazioni che si distinguono per la capacità innovativa, per l’impegno nella protezione della proprietà intellettuale e per la capacità di sviluppare invenzioni con un impatto globale. Per l’edizione 2026, la valutazione ha preso in considerazione cinque fattori relativi ai brevetti registrati: quantità, impatto, successo, investimenti e unicità. In questo contesto, Brother ha ottenuto un risultato particolarmente alto nel parametro “tasso di successo”, elemento che contribuisce in modo significativo all’assegnazione del premio.

Per Brother, il valore della competenza tecnologica risiede nella capacità di mettere a frutto tecnologie proprietarie e distintive per sviluppare prodotti e servizi che rispondano concretamente alle esigenze dei clienti. Con questo obiettivo, l’azienda pone da sempre grande attenzione all’ascolto del mercato e alla creazione continua di valore.

Anche in futuro Brother continuerà a investire nello sviluppo di proprietà intellettuale ad alto valore strategico, a supporto di una crescita sostenibile del business. Parallelamente, attraverso l’innovazione e una strategia di proprietà intellettuale integrata con le proprie strategie manageriali e industriali, il Gruppo intende contribuire allo sviluppo della società e a un futuro più sostenibile per il pianeta.