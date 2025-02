“BTicino Italia”: iscriviti al nuovo canale WhatsApp

BTicino, brand italiano specializzato nella Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, ha lanciato il canale WhatsApp ufficiale “BTicino Italia”, un nuovo strumento di comunicazione rivolto a tutti i professionisti del settore elettrico.

Gli iscritti al canale “BTicino Italia” sono informati in anteprima assoluta sulle novità di prodotto e del settore, su aggiornamenti di gamma e applicazioni. Inoltre, nel canale vengono fornite informazioni sui servizi aziendali dedicati ai professionisti, i quali vengono coinvolti attivamente anche in sondaggi in merito a iniziative e prodotti.

Un importante servizio dedicato agli iscritti è poi quello di ricevere tempestivamente avvisi o segnalazioni in caso di guasti.

Iscriversi è semplice e gratuito: basta accedere al link, inquadrare il relativo QR code e, una volta aperto il canale, cliccare su «Iscriviti» e assicurarsi che le notifiche siano attive.

Con l’obiettivo di avvicinarsi sempre di più ai propri clienti professionisti, il canale “BTicino Italia” entra a far parte di un circuito digitale sempre più diffuso e utilizzato, configurandosi come un’unica piattaforma in cui ricevere consigli e suggerimenti utili allo svolgimento del proprio lavoro, grazie ad aggiornamenti costanti sulle ultime novità in ambito elettrico in maniera immediata e veloce.