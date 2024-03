BTicino MatixGO: arrivano i nuovi interruttori di colore bianco

BTicino, brand italiano leader nella Smart Home e nelle infrastrutture elettriche, lancia sul mercato i nuovi comandi assiali MatixGO di colore bianco, in versione tradizionale e connessa.

Con la linea MatixGO, arrivata sul mercato lo scorso anno, l’impianto Smart è diventato alla portata di tutti, rispondendo alle esigenze di ogni tipologia abitativa, per una gestione semplice e completa di tutte le funzioni della casa.

Da oggi, con i nuovi comandi assiali bianchi questa offerta si completa anche dal punto di vista estetico per offrire ai clienti il maggior ventaglio possibile di scelte.

Circa 2 clienti BTicino su 3 che hanno realizzato impianti connessi nell’ultimo anno, hanno infatti dichiarato di preferire il colore bianco per i dispositivi da installare in casa, in risposta all’esigenza di coniugare l’aspetto essenziale e pulito offerto dal colore bianco con l’estetica di tutti gli ambienti.

I comandi connessi di MatixGO offrono comfort ed efficienza energetica, attraverso la gestione, da remoto tramite app o con assistenti vocali, di luci, tapparelle e consumi energetici.

Inoltre, i comandi assiali rendono la superficie delle placche perfettamente piatta, evidenziandone ancora di più la planarità e l’allineamento tra tasti e superficie, in linea con gli attuali trend dell’interior design.

Unendo design e tecnologia, MatixGO rappresenta in sintesi la soluzione BTicino più versatile e funzionale per gli impianti elettrici tradizionali e smart nel residenziale e terziario. Dall’indoor all’outdoor, dagli hotel agli ambienti sanitari e ospedalieri, MatixGO si configura come il prodotto ideale per offrire soluzioni per tutti gli spazi e per tutti i progetti.