BTicino trionfa all’iF DESIGN AWARD 2025

L’iF DESIGN AWARD, organizzato ogni anno dalla più antica organizzazione di design indipendente del mondo, iF International Forum Design di Hannover, ha visto BTicino tra i vincitori dell’edizione 2025 dell’iF DESIGN AWARD. Il brand ha ricevuto il premio di design di fama mondiale per ben due i prodotti, risultati vincitori nella disciplina Prodotto, per la categoria Building Technology: il nuovo videocitofono da esterno connesso Linea5000, recentemente arrivato sul mercato italiano e Nexy, una innovativa gamma di dispositivi elettrici pensati per il mercato asiatico, realizzata per il 45% con materiali riciclati.

Con circa 11.000 candidature provenienti da quasi 70 paesi, l’iF DESIGN AWARD si è confermato anche in questa edizione come uno dei concorsi di design più importanti e prestigiosi al mondo. La giuria internazionale, composta da oltre 130 esperti indipendenti di design e sostenibilità, ha assegnato i premi attraverso un processo di selezione trasparente e imparziale, valutando gli aspetti di innovazione, funzionalità, impatto estetico e sostenibilità dei prodotti candidati.

La tecnologia innovativa di BTicino che ha conquistato la giuria

In particolare, Linea5000 di BTicino ha conquistato la giuria composta da 131 designers ed esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo, grazie alle sue caratteristiche di innovazione e al design moderno, ispirato all’architettura, che integra un grande display, videocamera HD e sensori intelligenti. L’interfaccia intuitiva, con assistenza vocale e testi scalabili, è facilmente accessibile a tutti, materiali riciclati e meno accessori ne migliorano la sostenibilità. Design verticale e linee sofisticate valorizzano qualsiasi ingresso, la cornice in alluminio protegge il display, mentre i sensori si attivano all’avvicinarsi dell’utente. Cinque finiture metalliche permettono di adattarlo a contesti diversi. La navigazione è simile a quella di uno smartphone, con messaggi personalizzati, accesso da remoto e gestione autonoma dei nomi. Una videocamera HD con schermo da 7”, impermeabile e resistente agli urti completa il nuovo pannello esterno videocitofonico.

Il Linea5000 è realizzato in collaborazione con Netatmo, società specializzata in soluzioni smart per la casa che fa parte, così come BTicino del Gruppo Legrand. L’IF Design Award 2025 è stato assegnato anche ad altri due prodotti del Gruppo Legrand, nelle categorie Design di Prodotto e User experience.

Dichiarazioni

“I due progetti vincitori incarnano perfettamente i valori di BTicino, combinando la tecnologia più avanzata con il nostro inconfondibile stile italiano”, ha dichiarato Milka Eskola, Vicepresidente Design BTicino e Gruppo Legrand. “La semplicità d’uso e l’accessibilità costituiscono la base dell’esperienza utente, ogni dettaglio è progettato con estrema cura per evidenziare la qualità dei nostri prodotti. La giuria internazionale ha riconosciuto i nostri sforzi per le scelte sostenibili, sia nei materiali che nei processi di produzione. Il successo di questi progetti è dovuto alla collaborazione di tutti i team che continuano a innovare e creare soluzioni che fanno la differenza”.