BTicino vince l’iF DESIGN AWARD 2026 con i progetti Classe 300X e Living Now InWall

BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, è stata premiata nell’edizione 2026 dell’iF DESIGN AWARD, uno dei riconoscimenti internazionali più autorevoli nel mondo del design e dell’innovazione di prodotto.

Due i progetti vincitori che hanno ottenuto il prestigioso premio, grazie alla capacità di coniugare innovazione tecnologica, qualità estetica ed esperienza d’uso: il videocitofono connesso Classe 300X e la linea civile Living Now InWall (installazione filomuro). Entrambi i prodotti sono stati presentati in anteprima il 6 maggio 2026 in occasione del lancio di Casa+ di BTicino, il nuovo ecosistema dedicato all’abitare contemporaneo nato per rispondere in modo concreto alle nuove esigenze della casa.

Organizzato ogni anno dalla iF International Forum Design GmbH di Hannover, l’iF DESIGN AWARD rappresenta uno dei concorsi di design più importanti e riconosciuti a livello globale. Nell’edizione 2026 il premio ha coinvolto oltre 10.000 candidature provenienti da 68 Paesi, confermandosi punto di riferimento internazionale per il mondo del progetto.

Classe 300X è il nuovo videocitofono connesso con display full screen e interfaccia grafica intuitiva. Il dispositivo consente di ricevere le chiamate direttamente sullo smartphone, visualizzare chi si trova all’ingresso, aprire porte e cancelli da remoto, consultare la cronologia delle chiamate e accedere ai messaggi lasciati dai visitatori. L’introduzione del Wi-Fi 6 contribuisce inoltre a rafforzare affidabilità e qualità della connessione.

La giuria internazionale ha premiato Classe 300X per aver reso la videocitofonia più semplice, intuitiva e inclusiva, attraverso un linguaggio estetico essenziale e contemporaneo. Il progetto interpreta la visione di BTicino di una tecnologia evoluta, immediata e legata alla qualità del design, offrendo un’esperienza utente fluida e accessibile.

Con Living Now InWall viene presentato il nuovo sistema a filo muro, che si propone come alternativa alla classica installazione superficiale. Adattandosi sia alla muratura sia al cartongesso, questa nuova configurazione porta all’estremo i concetti di planarità, integrazione architettonica e continuità tra parete e placca.

Living Now InWall è stato premiato per aver trasformato l’impianto elettrico in un elemento perfettamente integrato con l’architettura, valorizzandone la dimensione estetica fino a renderla parte integrante dello spazio abitativo. Il progetto ridefinisce il rapporto tra tecnologia e ambiente domestico, portando il linguaggio Living Now verso una nuova idea di continuità architettonica e di integrazione invisibile, ma fortemente estetica.