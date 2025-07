C&A premiata per l’implementazione RFID con Checkpoint Systems

Checkpoint Systems, azienda attiva a livello globale nelle soluzioni basate su RFID/RF, ha annunciato che C&A si è aggiudicata il premio “Best Retail Implementation” alla 19a edizione degli RFID Journal Awards, tenutasi durante l’RFID Journal LIVE! 2025. C&A, cliente chiave e prestigioso di Checkpoint Systems e retailer internazionale di moda, è stata premiata per l’implementazione della tecnologia RFID su larga scala in oltre 1.300 punti vendita in 17 paesi e nei suoi centri di distribuzione. Questo premio evidenzia l’impegno di C&A verso l’innovazione e le operazioni incentrate sul cliente, poiché l’implementazione ha migliorato significativamente la visibilità della merce, l’accuratezza delle scorte e la disponibilità in negozio, migliorando in ultima analisi l’esperienza complessiva di acquisto.

Checkpoint Systems e C&A hanno lavorato a stretto contatto sul percorso RFID per ottimizzare la gestione dell’inventario, gestendo assortimenti complessi senza interrompere le operazioni quotidiane. Per garantire un’implementazione senza intoppi della tecnologia RFID e dare tempo sufficiente al Change Management e ai punti vendita per adottare nuovi processi, C&A e Checkpoint hanno collaborato per pianificare l’implementazione in tutti i punti vendita europei per un periodo di 3 anni. Nel marzo 2024 è stata completata, nei tempi previsti, l’implementazione della tecnologia RFID in tutti i punti vendita C&A.

I principali processi RFID ora semplificano le operazioni nei punti vendita C&A

I punti vendita C&A hanno integrato diversi processi abilitati alla tecnologia RFID che migliorano l’efficienza operativa e la precisione dell’inventario. Ogni prodotto è etichettato per garantire un tracciamento preciso durante tutto il suo ciclo di vita. Il conteggio dell’inventario in tempo reale viene effettuato con interruzioni minime delle operazioni quotidiane, consentendo una visibilità accurata delle scorte in ogni momento. Il processo di ricezione è stato modificato, consentendo ai prodotti di essere processati e resi disponibili più rapidamente. Anche il rifornimento è automatizzato, facilitando il mantenimento di livelli di inventario ottimali in magazzino.

Inoltre, gli spostamenti dei prodotti tra le diverse sedi vengono monitorati senza interruzioni, garantendo un migliore controllo sulla distribuzione delle scorte. Le rettifiche e i ritiri dell’inventario vengono aggiornati automaticamente nel sistema, mantenendo i registri accurati e aggiornati. Infine, nel punto vendita, la tecnologia RFID alimenta le transazioni, migliorando sia la velocità che la precisione dell’esperienza di pagamento.

Hans Peter Scheidt, Delivery Lead Tech — Merchandise Visibility presso C&A, ha commentato: “L’implementazione dell’RFID ha rivoluzionato la nostra gestione dell’inventario, fornendo visibilità in tempo reale e migliorando significativamente l’efficienza operativa. E non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro di una grande squadra!”

Per dare vita a questa visione, C&A ha implementato il software avanzato di gestione dell’inventario RFID di Checkpoint (ultima versione chiamata ItemOptix), completo di soluzioni hardware. I centri di

distribuzione di C&A sono completamente attrezzati con i tunnel RFID di Checkpoint, che consentono una convalida delle spedizioni senza interruzioni e la creazione di ASN (Advance Ship Notice) per una logistica più fluida.

Prestazioni di retail migliorate grazie alle innovazioni RFID

Le soluzioni RFID di Checkpoint, combinate con l’implementazione di un archivio EPCIS basato sugli standard GS1 presso C&A, hanno prodotto vantaggi sostanziali, soddisfacendo e persino superando gli obiettivi originali. La precisione dell’inventario è migliorata in modo significativo, passando dal 70% al 95%, il che consente ora la visibilità delle scorte in tempo reale e una migliore disponibilità dei prodotti. Questa maggiore precisione consente un rifornimento degli scaffali in negozio più rapido ed efficiente, riducendo gli scenari di esaurimento delle scorte. Allo stesso tempo, l’allocazione ottimizzata dai centri di distribuzione ai punti vendita aiuta a prevenire le carenze, contribuendo a un aumento delle vendite di oltre il 5%.

Le spedizioni dai centri di distribuzione ai punti vendita, così come i trasferimenti tra le sedi dei punti vendita, vengono ora gestiti con maggiore precisione, migliorando ulteriormente l’affidabilità dell’inventario. Gli addetti ai punti vendita sono inoltre in grado di offrire un servizio clienti migliore dedicando meno tempo alla ricerca dei prodotti e più tempo all’assistenza dei clienti. Il sistema RFID supporta l’evasione omnicanale riducendo i tassi di rifiuto degli ordini e garantendo che i clienti possano ricevere i prodotti che desiderano, quando e dove li desiderano.

Nel punto vendita, le transazioni basate sulla tecnologia RFID hanno aumentato la velocità e l’efficienza dei pagamenti, riducendo al minimo i tempi di attesa e creando un’esperienza cliente più fluida. Con l’RFID ora attivo in oltre 1.220 punti vendita, centri di distribuzione, sistemi POS e stazioni di self-checkout, C&A ha eliminato la necessità di lunghi e costosi audit fisici. Questa trasformazione ha rafforzato la precisione e l’efficienza operativa offrendo al contempo una migliore esperienza di acquisto per i clienti.