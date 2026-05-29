Carmen Palumbo è EMEA Channel Marketing Manager di Cambium Networks

Carmen Palumbo entra in Cambium Networks e assume la carica di EMEA Channel Marketing Manager.

Carmen vanta una solida esperienza nel marketing di canale, maturata lavorando a stretto contatto con fornitori, distributori e integratori di sistemi. Nel corso della sua carriera ha sviluppato una solida competenza in materia di programmi per i partner, modelli “campaign-in-a-box”, analisi dei KPI, pianificazione trimestrale e gestione dei fondi MDF e delle iniziative di cooperazione.

Porta con sé un approccio pratico e orientato al business, con una profonda comprensione di come adattare i programmi alle diverse realtà di mercato dell’area EMEA, piuttosto che applicare un modello unico valido per tutti.

Carmen riporterà a Lisa Frezza, Field Marketing Manager EMEA di Cambium e assumerà il ruolo precedentemente ricoperto da Kinan Hamwi. Kinan rimarrà in Cambium e si concentrerà ora sull’IA, dove continuerà ad apportare grande valore all’azienda.

“Carmen ha grande energia, un solido background nel canale ed è molto entusiasta di entrare a far parte di Cambium. Diamo a Carmen un caloroso benvenuto e le auguriamo un ottimo inizio in Cambium. Sono certa che fornirà un prezioso supporto al nostro business di canale in tutta la regione e sarà un’ottima aggiunta al team.” – ha dichiarato Lisa Frezza.