Carte biometriche: annunciato l’accordo tra Zwipe ed Ermes

La partnership di cui parliamo in questo articolo nasce per garantire, soprattutto alle grandi aziende, un livello di sicurezza dei pagamenti superiore tramite le carte biometriche.

Ermes, fornitore di soluzioni per l’identificazione e la sicurezza delle persone, ha firmato un accordo di distribuzione con Zwipe, sviluppatore di tecnologia biometrica su carte per l’identificazione, il controllo degli accessi e il pagamento.

In base a questa partnership, Ermes ha accettato di distribuire le carte di accesso biometrico di Zwipe in Italia. Zwipe Access utilizza tecnologia di acquisizione e confronto biometrico all’avanguardia per memorizzare – durante l’emissione – in modo sicuro il template dell’impronta digitale cifrata del titolare della carta direttamente all’interno del chip della carta. Pertanto, Zwipe Access offre un ulteriore livello di sicurezza.

Ermes si è già dotata di un kit iniziale comprendente carte biometriche da poter utilizzare per mostrare la soluzione ai potenziali clienti.

Parlando della partnership, Marco Tomadin, Amministratore Unico di Ermes, ha dichiarato: “Crediamo molto in questa soluzione innovativa basata sulla tecnologia biometrica che consente di implementare la sicurezza dell’identità della persona senza dover cambiare l’infrastruttura esistente. Le carte biometriche sono la soluzione ideale per tutte le grandi aziende che necessitano di un livello di sicurezza degli accessi alto. Siamo lieti di collaborare con Zwipe, azienda leader in questo settore di mercato.”

“Siamo felici di collaborare con Ermes, un distributore leader di soluzioni di sicurezza. Non vediamo l’ora di sviluppare e rafforzare la relazione con il mercato della sicurezza italiano grazie alla nostra esperienza e supporto locali, nonché di supportare Ermes nella fornitura di soluzioni di controllo degli accessi di alto livello per gli integratori”, dichiara Robert Puskaric, Presidente e CEO di Zwipe.