Certideal e il doppio vantaggio del servizio di permuta

Anche nei casi più “disperati”, la vecchia tecnologia offre infinite possibilità di riutilizzo. Quindi, da oggi, niente più vecchi smartphone dimenticati nei cassetti! CertiDeal, azienda del mercato dei dispositivi ricondizionati, introduce il suo nuovo servizio di permuta, un passo avanti significativo verso un futuro sempre più sostenibile.

Secondo uno studio condotto da OpinionWay per AFNUM, dal 2019 nelle case degli italiani aumentano i cellulari inutilizzati, conservati come backup ma destinati a diventare obsoleti e malfunzionanti. Eppure, ogni telefono contiene almeno sei materiali preziosi – come oro e rame – che potrebbero essere facilmente riciclati se solo gli smartphone venissero rivenduti.

I vantaggi del servizio di permuta proposto da CertiDeal

In questo contesto, il servizio di permuta offerto da CertiDeal si pone come una soluzione pratica e vantaggiosa per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo senza contribuire all’accumulo di rifiuti elettronici. Scegliere di rigenerare, ripristinare e non gettare un prodotto anche hi-tech non solo fa bene all’ambiente, ma riduce le emissioni e lo spreco tecnologico.

La possibilità di permuta offerta da CertiDeal rappresenta dunque un doppio vantaggio: da un lato, i consumatori possono ottenere un valore aggiunto dai loro dispositivi usati, e dall’altro, contribuiscono attivamente alla sostenibilità ambientale.

Ogni dispositivo raccolto viene accuratamente ispezionato, riparato e ricondizionato per garantire prestazioni ottimali, prima di essere rimesso sul mercato a un prezzo accessibile. Questo processo riduce la domanda di nuove risorse, minimizzando l’impatto ambientale legato alla produzione di nuovi dispositivi. Inoltre, l’obiettivo di CertiDeal è quello di recuperare, attraverso la permuta, almeno il 50% del venduto in Italia, comprandoli proprio attraverso i privati.

Come funziona

Tramite sito web, vendere il proprio cellulare attraverso CertiDeal è davvero semplice e veloce, bastano solo pochi minuti. Ecco i passaggi da seguire:

Completare un breve questionario sul sito, indicando modello di smartphone, capacità, stato dello schermo e della scocca

Cancellare tutti i dati sul vecchio smartphone e inizializzarlo

Disattivare l’account iCloud (in caso di iPhone) o dissociare lo smartphone Android dal proprio account Google.

Preparare il pacco e spedirlo gratuitamente grazie all’etichetta di spedizione ricevuta al termine della compilazione del form sul sito

Una volta che il cellulare arriverà negli uffici CertiDeal, verrà visionato e testato dal team di tecnici

Terminati i controlli e dichiarato lo smartphone conforme ai criteri descritti (modello, grado estetico e capacità), CertiDeal procederà al pagamento. In caso contrario, è possibile essere ricontattati dal servizio clienti con una contro-offerta.

Dichiarazioni

Salvatore Macrì, Country Manager di CertiDeal, ha commentato il lancio del nuovo servizio: “Il nostro impegno è coniugare sostenibilità ed eccellenza tecnologica, rendendo accessibili prodotti di alta qualità a tutti – la possibilità di permuta farà davvero la differenza per i consumatori ma anche (e soprattutto!) per l’ambiente. Questo nuovo servizio ci permetterà di “chiudere il cerchio” dell’economia circolare, acquistando i cellulari direttamente dai privati ed eliminando gli sprechi. Vogliamo costruire una community di consumatori consapevoli e soddisfatti, dove la fiducia nel nostro marchio si diffonde attraverso esperienze positive. Continueremo a lavorare instancabilmente per mantenere gli standard di qualità, sostenibilità ed economicità che caratterizzano l’esperienza CertiDeal”.