Il Channel Partner Program Indinidat è da 5 stelle

Al Channel Partner Program Infinidat è stata conferita una valutazione a 5 stelle nella Partner Program Guide 2023 di CRN, un marchio di The Channel Company. È il secondo anno consecutivo che a Infinidat viene assegnata questa valutazione per l’impegno profuso nel coltivare partnership di successo.

Il Channel Partner Program Infinidat è presente nella Partner Program Guide 2023 di CRN, in cui i vendor vengono valutati in base ai requisiti e a cosa offre il proprio Partner Program. Tra gli elementi considerati, infatti, vi sono la formazione, il supporto pre e post-vendita, i programmi e le risorse dedicate al marketing, il supporto tecnico e la comunicazione.

Questa guida annuale include informazioni essenziali per i solution provider, come Managed Service Provider, VAR, System Integrator e fornitori di servizi strategici, che consultando i vari programmi dei vendor tecnologici possono scegliere quelli che meglio supportano le loro esigenze.

Channel Partner Program Indinidat: le chiavi del successo

“Per il secondo anno consecutivo, il Channel Partner Program Infinidat ha ricevuto da CRN una valutazione a 5 stelle. È, infatti, stato riconosciuto come un programma completo e di livello mondiale”, ha affermato Eric Herzog, CMO, Infinidat. “I migliori solution provider nel settore IT si affidano a Infinidat per fornire non solo soluzioni di storage enterprise resilienti e innovative e offrire valore aggiunto ai propri clienti storage. Ma anche per il training di esperti, l’abilitazione tecnica, le risorse formative, la comunicazione marketing e l’assistenza pre e post-vendita. Abbiamo sviluppato un programma che permette ai nostri partner di avere successo all’interno di un mercato entreprise altamente competitivo come quello di oggi“.

Infinidat continua a investire fortemente nel supporto dedicato ai propri partner e questo ha contribuito a un aumento delle entrate derivanti dal canale del 52% su base annua in tutto il mondo. Nel gennaio 2023, inoltre, Infinidat ha annunciato una serie di nuove iniziative, estensioni e aggiornamenti al proprio programma di canale. Le novità includono un significativo miglioramento del Channel Program EMEA e APJ e un nuovo programma di formazione tecnica e commerciale – l’Infuziast Certified Partner Program – che comprende miglioramenti del programma regionale. Tra questi la creazione di un advisory board dei partner di canale. Attraverso questo nuovo programma tutto il personale dei partner, che spazia dai consulenti di vendita ai tecnici, potrà ottenere le certificazioni necessarie oltre a riconoscimenti e premi.

Un programma di canale che promuove la crescita a lungo termine

“Oggi, la necessità di innovazione è più forte che mai“, ha affermato Blaine Raddon, CEO di The Channel Company. “I solution provider cercano fornitori in grado di tenere il passo con un business in via di sviluppo e con le esigenze dei clienti in continua evoluzione. La Partner Program Guide 2023 di CRN offre una visione approfondita dei punti di forza di ciascun programma. Punta, infatti, a mettere in luce i fornitori che più si impegnano nel supportare la propria comunità di partner, promuovendo un cambiamento positivo in tutto il canale IT”.

Per i partner di canale (non solo quelli che fanno parte del Channel Partner Program Indinidat), uno dei fattori critici che servono a valutare i produttori IT, i solution provider e i distributori con i quali attivare collaborazioni per la creazione di soluzioni tecnologiche di livello mondiale è rappresentato delle offerte incluse nei loro partner program. Elementi importanti come incentivi finanziari, assistenza alle vendite e al marketing, formazione e certificazione, supporto tecnico e altro ancora fanno la differenza e svolgono un ruolo chiave nel promuovere la crescita a lungo termine dei partner. Chi fa parte del Channel Partner Program Indinidat lo sa.