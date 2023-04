Check Point premia Arrow Electronics con il riconoscimento di “Distributore EMEA dell’anno”. Attribuito in occasione della conferenza EMEA CPX360 organizzata dal vendor a Monaco di Baviera dal 14 al 16 marzo, il premio testimonia i frutti di una collaborazione reciproca.

“La gestione della sicurezza continua a essere una delle priorità per la maggior parte delle imprese visto il numero sempre più frequente e intenso di attacchi cyber che affliggono le aziende di ogni settore e dimensione. Stiamo continuando ad ampliare il portfolio delle nostre soluzioni di sicurezza per poter supportare le aziende nello sviluppo di strategie efficaci e capaci di rispondere alle minacce in continua evoluzione” ha dichiarato Alexis Brabant, Vice President di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in EMEA. “La partnership con Check Point è fondamentale e si basa su un rapporto di lunga data. Siamo orgogliosi del numero di premi collezionati fin dal primo momento che abbiamo iniziato a lavorare insieme e sono felice di poter aggiungere alla lista questo nuovo riconoscimento come “Distributore EMEA dell’anno”, che testimonia l’impegno costante e gli ottimi risultati ottenuti dal nostro team.”

Rebecca Dixon, Head of EMEA Distribution di Check Point, ha commentato: “Arrow è riconosciuto come un distributore leader in tutta l’area EMEA ed è estremamente prezioso per la crescita di Check Point. Nel 2022 ha contribuito con successo all’incremento a due cifre del nostro business di canale, spingendo verso l’acquisizione di nuovi clienti. Gli ottimi risultati sono legati alle buone performance ottenute nei vari segmenti di mercato, dai piccoli rivenditori alla capacità di supportare grandi e complessi progetti basati sulla nostra architettura Infinity. La necessità di una soluzione di cybersecurity completa e consolidata, basata sulla prevenzione, non è mai stata così urgente. A nome di Check Point, mi congratulo con i team di Arrow coinvolti“.

Mentre la frequenza degli attacchi informatici a livello globale sta raggiungendo picchi storici (+38% a livello globale nel 2022 rispetto al 2021 secondo una ricerca di Check Point), Check Point ha organizzato il proprio evento annuale per riunire i principali player del settore della cybersecurity. Nel corso dell’evento sono stati approfonditi anche i maggiori trend del momento, con specifiche sessioni di approfondimento utili a prepararsi a contrastare le nuove minacce per concludere con la consegna dei premi ai partner che hanno raggiunto i traguardi più importanti.