Chiara Ornigotti è la nuova Channel Sales Manager per l’Italia di Checkmk

Checkmk, azienda specializzata nel monitoraggio delle infrastrutture IT, ha nominato Chiara Ornigotti come Channel Sales Manager per l’Italia. Questa scelta strategica sottolinea l’interesse concreto dell’azienda per il mercato italiano e rafforza la sua strategia di crescita channel-driven. In questo ruolo, Chiara Ornigotti avrà il compito di guidare lo sviluppo del canale e la gestione dei partner in Italia, favorendo la crescita dell’azienda attraverso la collaborazione e contribuendo all’espansione internazionale di Checkmk.

L’Italia rappresenta un mercato strategico per la crescita di Checkmk, con una solida base di imprese e una rete dinamica di aziende di medie dimensioni che stanno affrontando la trasformazione digitale. Alla luce di ambienti IT sempre più complessi e ibridi, le organizzazioni si stanno orientando verso soluzioni di monitoraggio che offrano visibilità completa, automazione ed efficienza.

“Non stiamo semplicemente entrando nel mercato italiano: stiamo piantando una bandiera con Chiara Ornigotti alla guida”, afferma Rajesh Nakarajan, VP Channel Sales di Checkmk. “La sua conoscenza del territorio e della lingua e il suo approccio pratico e diretto sono esattamente ciò che serve per costruire fiducia, far crescere i partner e avere successo in un mercato fatto di relazioni”.

L’approccio ibrido e le opzioni di implementazione flessibili di Checkmk consentono ai partner, tra cui MSP, VAR e system integrator, di fornire servizi di monitoraggio vantaggiosi e di valore elevato. La potenziata presenza locale dell’azienda aiuterà le organizzazioni italiane a garantire ottime prestazioni, affidabilità e controllo per le loro infrastrutture IT, favorendo al contempo una collaborazione più stretta e una maggiore fiducia.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Checkmk in un momento così dinamico per il mercato del monitoraggio IT,” dichiara Chiara Ornigotti, Channel Sales Manager Italy di Checkmk. “Il canale gioca un ruolo fondamentale per il successo dell’azienda e sono felice di poter creare nuove opportunità di collaborazione e rinsaldare i rapporti con i nostri partner italiani, aiutandoli a portare sul mercato una soluzione affidabile, scalabile e all’avanguardia”.

Con quasi vent’anni di esperienza nel settore IT, Chiara Ornigotti vanta una grande expertise nella gestione del canale, nello sviluppo commerciale e nella crescita dell’ecosistema dei partner nel Sud Europa e in EMEA. Prima di entrare in Checkmk, ha ricoperto ruoli di responsabilità presso Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio IT, dove ha guidato l’espansione delle vendite nella regione, rafforzato le partnership strategiche e promosso iniziative di go-to-market, e presso Ipswitch, gestendo le strategie dei partner europei e lo sviluppo del business. Prima ancora, le posizioni ricoperte presso il distributore tecnologico Itway e la società di software globale PTC hanno posto le fondamenta della sua profonda conoscenza dei marchi tecnologici, delle relazioni con i partner e delle dinamiche di mercato, competenze oggi fondamentali per raggiungere l’obiettivo di costruire e ampliare il solido ecosistema dei partner di Checkmk.