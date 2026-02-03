Chris Elliott di Allied Telesis nominato nella prestigiosa lista Channel Chiefs 2026 di CRN

Chris Elliott, Vice President, Partnerships and Alliances di Allied Telesis, è stato inserito da CRN, brand di The Channel Company, nella prestigiosa lista CRN Channel Chiefs 2026, un riconoscimento annuale che celebra i dirigenti di fornitori e distributori IT che stanno definendo la strategia di canale e promuovendo l’innovazione e le partnership nel settore.

“Avere un partner program focalizzato sulla creazione di relazioni a lungo termine, reciprocamente vantaggiose, e allineate sia agli obiettivi di business che alle esigenze di mercato, è sempre stata una priorità assoluta per Allied Telesis. Chris ha svolto un’attività straordinaria nel lancio del nostro nuovo Partner Network che soddisfa proprio questi obiettivi. Il suo approccio programmatico e basato sulle soluzioni consente a realtà sempre più complesse di operare senza ostacoli, impegnandosi con gli ecosistemi dei partner più appropriati per garantire ai clienti risultati concreti di business. Si tratta di un riconoscimento meritato, per cui ci congratuliamo con lui,” dichiara EuJin Lim, President di Allied Telesis.

Forte di oltre 25 anni di esperienza nel canale, Chris è responsabile dell’esecuzione della strategia di partnership strategica per Allied Telesis in Asia Pacifico, Nord America, America Centrale ed EMEA. Gestisce inoltre la regione commerciale dell’Europa settentrionale, che comprende Regno Unito, Paesi nordici e Benelux. Nell’ultimo anno, Chris ha guidato il lancio del Partner Network di Allied Telesis, introducendo un framework chiaro, a più livelli, con vantaggi prevedibili, un portale per i partner aggiornato per un onboarding più rapido e un modello di abilitazione allineato a risultati misurabili.

Nel corso della sua carriera, Chris ha ricoperto diversi ruoli in ambito commerciale e di canale presso importanti vendor, distributori e integrator, acquisendo una conoscenza completa dell’ecosistema di canale. Ha una comprovata esperienza nel contribuire alla crescita aziendale, attraverso la guida dei team di vendita, lo sviluppo di nuove partnership di canale e la definizione di iniziative e programmi strategici di go-to-market.

“I leader selezionati come CRN Channel Chiefs quest’anno hanno dimostrato un impegno incrollabile verso i loro partner e il più esteso canale IT. La loro visione, passione e spinta all’innovazione continuano a definire il futuro del nostro settore. Siamo orgogliosi di celebrare i loro successi e l’impatto positivo che mettono ogni giorno in campo,” afferma Jennifer Follett, Vicepresidente, U.S. Content, Executive Editor, CRN.

La lista annuale Channel Chiefs di CRN mette in luce i leader più influenti del canale IT, celebrando chi promuove la collaborazione, guida l’innovazione e permette ai propri partner e clienti di raggiungere un successo condiviso.