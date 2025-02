Cisco e NVIDIA insieme per spingere sull’AI

Cisco ha ampliato la propria partnership con NVIDIA. Lo scopo di questo nuovo accordo è quello di fornire soluzioni IA, flessibilità e scelta alle aziende e offrire quindi la possibilità di gestire i carichi di lavoro IA con connessioni ad alte prestazioni, bassa latenza e alta efficienza energetica, sia internamente che tra data center, cloud e utenti. Pur riconoscendo infatti l’importanza che ricopre l’IA per la loro crescita, le aziende sono ancora in fase iniziale di adozione, poiché devono affrontare la complessità tecnica e le esigenze di sicurezza specifiche per la gestione di data center AI-ready.

La piattaforma di networking NVIDIA Spectrum-X Ethernet basata su silicio Cisco e NVIDIA sarà la base per gran parte dei workload IA. Grazie all’interoperabilità tra le rispettive architetture, le due aziende stanno rispondendo alla richiesta dei clienti di avere soluzioni full-stack semplificate. L’obiettivo della partnership è permettere ai clienti di ottimizzare gli investimenti in infrastrutture IA con un’architettura unica, utilizzando gli strumenti e i processi esistenti, dalle reti front-end a quelle back-end.

Grazie alla semplificazione dell’integrazione e della standardizzazione delle tecnologie di entrambi i partner, i clienti potranno sfruttare al meglio i progressi della piattaforma NVIDIA Spectrum-X, come il routing adattivo, la telemetria, il controllo della congestione e la bassa latenza, nonché il più ampio portfolio Cisco per il networking, la sicurezza e la resilienza digitale, compresa la piattaforma dati Splunk. Poiché le aziende sviluppano funzionalità IA e addestrano modelli sui propri dati, diventa essenziale avere una strategia di sicurezza completa.

Cisco e NVIDIA: accelerare l’adozione di workload IA nelle aziende

Insieme, le due aziende puntano a portare l’innovazione a un nuovo livello per accelerare l’adozione dell’IA nelle aziende. La partnership mira a semplificare l’implementazione e la gestione, migliorando al tempo stesso le prestazioni e la visibilità dei carichi di lavoro. L’obiettivo è offrire le più avanzate soluzioni Ethernet per l’IA e ampliare l’architettura NVIDIA Spectrum-X includendo Cisco Silicon One con Cisco unico partner per il silicio supportato nelle soluzioni Ethernet Spectrum-X. Inoltre, questa collaborazione aiuterà le aziende a trasformare i loro progetti di IA basati su Ethernet da semplici prototipi a implementazioni su larga scala, superando i limiti del cloud pubblico e dei servizi SaaS.

Cisco e NVIDIA hanno in programma di sviluppare soluzioni congiunte per i clienti.

Cisco svilupperà switch data center con la piattaforma NVIDIA Spectrum Ethernet platform.

Questo approccio basato su un ecosistema aperto offrirà ai clienti maggior flessibilità e scelta. Le aziende possono ora standardizzare la piattaforma di rete NVIDIA Spectrum-X con architetture che utilizzano sia i chip di switch di Cisco che quelli di NVIDIA, portando al mercato le migliori tecnologie di entrambe le aziende in un unico fabric di gestione. Cisco collaborerà con NVIDIA per creare e convalidare architetture NVIDIA Cloud Partner (NCP) e Enterprise Reference Architectures basate su NVIDIA Spectrum-X con Cisco Silicon One, Hyperfabric, Nexus, UCS Compute, Optics e altre tecnologie Cisco.

con Cisco Silicon One, Hyperfabric, Nexus, UCS Compute, Optics e altre tecnologie Cisco. Cisco e NVIDIA si impegnano alla collaborazione e allo sviluppo congiunto, con l’obiettivo di offrire ai clienti le più performanti soluzioni Ethernet. Le aziende prevedono di affrontare sfide importanti come la gestione delle congestioni e il bilanciamento del carico, in modo che i clienti possano scalare e rendere sicure le implementazioni di IA.

Disponibilità

Cisco intende ottimizzare gli switch Silicon per renderli compatibili con le architetture Spectrum-X e NVIDIA. Questi aggiornamenti saranno disponibili a metà del 2025 e comprenderanno i prodotti Cisco Nexus, Cisco Nexus Hyperfabric e Cisco UCS esistenti e futuri. La tempistica per i nuovi switch Cisco Spectrum sarà annunciata successivamente.

Dichiarazioni

“Per sfruttare il potere trasformativo dell’intelligenza artificiale è essenziale un ecosistema IA solido e scalabile”, ha commentato Hans Vestberg, Chairman e CEO di Verizon. “La partnership tra Cisco e NVIDIA, proprio come la nostra strategia e le nostre soluzioni Verizon AI Connect, si basa sull’accelerazione e sull’abilitazione di carichi di lavoro IA ad alta intensità di risorse nell’edge della rete”.

“Le aziende sono sottoposte a una forte pressione per implementare l’AI in modo rapido ed efficace, ma molti leader faticano a giustificare l’investimento mentre cercano di bilanciare i rischi“, ha dichiarato Chuck Robbins, Presidente e CEO di Cisco. “Insieme, Cisco e NVIDIA stanno collaborando per rimuovere le barriere e far si che i clienti possano ottimizzare i loro investimenti infrastrutturali per sfruttare al massimo il potenziale dell’IA”.

“L’IA sta avanzando a una velocità incredibile e rivoluzionerà ogni settore”, ha commentato Jensen Huang, fondatore e CEO, NVIDIA. “NVIDIA Spectrum-X è una piattaforma Ethernet ottimizzata e potenziata per l’IA. Insieme con le piattaforme enterprise e alla portata globale di Cisco, possiamo aiutare le aziende di tutto il mondo a creare un’infrastruttura NVIDIA all’avanguardia che le supporti nel loro percorso di trasformazione con l’IA”.

“Le partnership di lunga data di World Wide Technology con Cisco e NVIDIA hanno già dato vita a soluzioni di IA all’avanguardia che promuovono l’innovazione e la trasformazione aziendale”, ha dichiarato Jim Kavanaugh, co-fondatore e CEO di World Wide Technology. “Sfruttando la profonda esperienza di Cisco nel data center e le tecnologie avanzate di IA di NVIDIA, siamo in grado di offrire ai clienti un valore senza precedenti ed aiutarli a superare con sicurezza le complessità dell’adozione dell’IA”.