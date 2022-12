Concept Luna: il riutilizzo dei componenti per PC secondo DELL

Nel contributo che pubblichiamo qui di seguito, Glen Robson (in foto), Chief Technology Officer, Client Solutions Group di Dell Technologies, spiega l’evoluzione di Concept Luna, tra innovazione data-driven e design sostenibile dei PC.

Buona lettura.

Immaginate un futuro in cui non ci limitiamo a smaltire i componenti elettronici usati, ma raccogliamo i singoli componenti per una seconda, terza o addirittura quarta vita. Una volta che il device è davvero a fine vita, lo rinnoviamo e lo ricicliamo utilizzando i suoi materiali per computer portatili, monitor o telefoni di nuova generazione. È un futuro in cui nulla viene sprecato e l’enorme quantità di componenti elettronici scartati ogni anno (più di 57 milioni di tonnellate, a livello globale) si riduce drasticamente. In questo modo, non solo la tecnologia viene dematerializzata, ma i materiali che utilizziamo alimentano una solida economia circolare, riducendo il bisogno di nuove materie prime.

Un anno fa abbiamo presentato Concept Luna, il design rivoluzionario e sostenibile di PC, che illustra la nostra visione su come si possono ridurre gli sprechi e le emissioni, riutilizzare i materiali e raggiungere un’innovazione di livello superiore. Nell’ultimo anno i nostri ingegneri dell’Experience Innovation Group hanno lavorato per perfezionare il design modulare di Concept Luna, eliminando la necessità di adesivi e cavi e riducendo al minimo l’utilizzo di viti. Questi miglioramenti facilitano la riparazione e lo smantellamento del sistema. Concept Luna potrebbe semplificare e accelerare notevolmente i processi di riparazione e smontaggio, rendendo i componenti più accessibili e ampliando le opportunità di riutilizzo.

Oggi, per lo smontaggio di un PC, può essere necessaria più di un’ora. Il design evoluto di Concept Luna, invece, riduce il tempo a pochi minuti. Abbiamo persino commissionato una micro-factory per supportare il nostro team di progettazione, ottenendo un dispositivo che i robot possono smontare rapidamente e facilmente.

Combinando il design sostenibile di Concept Luna con la telemetria intelligente e l’automazione robotica, abbiamo creato qualcosa che può stravolgere il settore e promuovere la circolarità su larga scala. Un singolo dispositivo sostenibile è una cosa, ma la vera opportunità è il potenziale impatto su milioni di device tecnologici venduti ogni anno e l’ottimizzazione dei materiali in essi contenuti per un futuro riutilizzo, ricondizionamento o riciclaggio.

La telemetria che abbiamo aggiunto a Concept Luna offre anche l’opportunità di diagnosticare lo stato di salute dei singoli componenti del sistema garantendo che nulla vada sprecato. Poiché i clienti utilizzano la propria tecnologia in modo diverso, non tutti i componenti raggiungono la fine del loro ciclo di vita nello stesso momento. Chi lavora da casa, ad esempio, utilizza componenti esterni, come tastiere e monitor; ciò significa che quando la scheda madre è pronta per essere sostituita, la tastiera e il monitor del laptop sono praticamente inutilizzate. Grazie all’evoluzione di Concept Luna, i singoli componenti possono essere connessi e collegati alla telemetria per ottimizzarne la loro durata. Per fare un esempio, è come per la manutenzione dei veicoli: non si cambia l’intera auto quando servono nuovi pneumatici o freni.

Il lavoro che stiamo facendo con Concept Luna rende più concreto un futuro in cui sempre più dispositivi vengono progettati con un design modulare. Grazie alla robotica e all’automazione, è possibile rendere più veloce ed efficiente le operazioni di smontaggio dei dispositivi, misurare lo stato di salute dei componenti e quanto possono essere ancora utilizzati, per meglio individuare quali componenti possono essere riutilizzati, ricondizionati o riciclati, in modo che nulla vada sprecato.

L’obiettivo comune per noi, i nostri clienti ed il settore in generale è quello di ridurre i rifiuti elettronici: sebbene Luna sia “solo un concetto” in questo momento, si tratta di una visione a lungo termine su come ottenere un impatto aziendale e sociale ancora maggiore attraverso practice di design circolare. Nel progredire per il raggiungimento dei nostri obiettivi di Advancing Sustainability, continueremo a innovare, a superare i limiti del design e a ripensare i modelli di business. L’obiettivo di Luna è quello di promuovere progressi rivoluzionari per un futuro più sostenibile per tutti.