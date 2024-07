ConnectedPartner di Cambium Networks: ancora più valore per i partner

Cambium Networks annuncia importanti investimenti nel suo programma di canale ConnectedPartner, con l’obiettivo di fornire più valore e strumenti ai suoi partner focalizzati sul Wi-Fi. Il programma introduce un nuovo livello di partner, Elite, che offre una serie di nuovi vantaggi con l’obbiettivo di accelerare la crescita, ridurre i rischi e aumentare la velocità delle vendite.

La piattaforma ONE Network di Cambium Networks è al centro di questa iniziativa, grazie alla sua capacità di semplifica la gestione delle tecnologie a banda larga cablate e wireless e delle reti Wi-Fi edge. Ciò consente agli operatori di rete, sia agli MSP (Managed Service Provider) che ai clienti finali, di concentrare maggiori risorse sulle operazioni commerciali piuttosto che sulla gestione tecnica della rete. Il rinnovato programma di canale è strutturato in modo da rispondere alle principali esigenze dei partner, come la generazione di nuove opportunità di guadagno, la lotta all’erosione dei margini e il potenziamento delle capacità dei team di rete qualificati.

Vantaggi principali del Programma ConnectedPartner per i partner di livello superiore:

– Margini più elevati: i partner Elite beneficiano di sconti maggiori associati al loro livello, con un impatto diretto sui loro profitti.

– Risorse del portale di marketing congiunto: accesso a fondi per il marketing e lo sviluppo del mercato per aumentare la visibilità e le opportunità commerciali.

– Bassa concentrazione geografica per SI/VAR: garantisce un minor numero di partner concorrenti all’interno della stessa area geografica, offrendo quindi un ulteriore vantaggio competitivo.

– One Network Concierge Services: supporto esclusivo per il ciclo di vita dei partner Elite per garantire un servizio continuo e la soddisfazione dei clienti.

– Lead di utenti finali: i partner di alto livello hanno accesso prioritario ai lead direttamente da Cambium Networks, creando nuove opportunità di business.

– Formazione virtuale live: voucher per la formazione tecnica virtuale dal vivo e sconti sulla formazione dei partner per mantenere alti i livelli di competenza.

“Amicus Networx, una divisione di Safety NetAccess, lavora con Cambium da alcuni anni. Sia che si tratti di generare nuove opportunità di business, sia che si tratti di collaborare a una campagna di marketing o a un evento, è stato facile lavorare con Cambium e abbiamo visto nascere diversi nuovi progetti in poco tempo”, ha dichiarato Dave Elder, Amicus Networx .